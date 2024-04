El mejor regalo: cuidar sus ojos

Se acerca el primer domingo de mayo y con él la celebración del Día de la Madre. Un momento ideal para sorprender a las nuestras y rendirles el homenaje que se merecen.

Siempre pendientes de todo, trabajadoras dentro y fuera de casa... Ya sabemos que en general nunca piensan en ellas, así que esta es una oportunidad única para cuidarlas y protegerlas con unas buenas gafas ¡Para que vean cómo crecemos y seguimos su ejemplo! ¡Es la ocasión perfecta para decirles cuánto las queremos y agradecemos!

Así, desde Óptica Studio quieren dar algunas ideas: porque ya sabemos que nuestra madre nos dirá que “no le hacen falta”, pero este año, ahora que tiene más tiempo, ha empezado (o retomado) el deporte al aire libre, le vendrán genial unas gafas deportivas...

O tal vez se le han quedado anticuadas esas que no se quita pero que dice que todavía le pueden durar muchos años. ¿Le apetecerán unas gafas que combinen con la mayoría de sus looks? ¿O es una apasionada de la moda y siempre quiere llevar las últimas tendencias? ¿Por qué no unas maxi gafas tan de moda este 2024? ¿No sería genial aprovechar su 2x1 en gafas graduadas y renovar vuestras gafas juntas?

“Regálale gafas con personalidad, gafas únicas de las mejores marcas. Y para hacértelo más fácil esta semana tan especial queremos ofrecerte un descuento de un 30% en gafas de sol” explican. Y es que en Óptica Studio ofrecen este descuento en todos los artículos de sol desde el 29 de abril hasta el 5 de mayo, ¡es el momento perfecto!

“Además, te asesoraremos para que sorprendas y aciertes con el regalo a la persona que más quieres”.

Si quieres aprovechar este descuento especial para el Día de la Madre o simplemente realizar una revisión de la vista y dejarte aconsejar por los mejores profesionales para renovar tus gafas, puedes visitar cualquiera de los centros de Óptica Studio: