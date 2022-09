El Concello de Lalín tiene en su agenda urbana una herramienta con la que parte con ventaja a la hora de concurrir a proyectos de financiación europea. Su alcalde, José Crespo, tirará de este documento –aprobado en 72 municipios españoles– para materializar grandes inversiones que confía gocen del respaldo de las administraciones competentes. Materializar la gran plaza en terrenos que ocupan una hectárea, entre la iglesia y la Praza da Vila, es una de las infraestructuras que podrían encajar en esa financiación y el alcalde confía en que el proyecto se active el próximo año. A pesar de que se mantienen abiertas las negociaciones con los afectados para la consecución de los terrenos, si fracasa el acuerdo el Concello optará por la recalificación del suelo y la posterior expropiación del mismo. “Sería darle al centro histórico de Lalín un valor incalculable y cambiarla la faz al casco urbano”, declaró ayer en una entrevista radiofónica.

El mandatario volvió a citar actuaciones que espera materializar con los proyectos Netx Generation y, además de la gran plaza, se refirió al arreglo de la vieja piscina climatizada para habilitar un rocódromo, instalación de placas fotovoltaicas en los pabellones, o la adecuación de la parte baja de la Praza de Abastos. En lo que para Crespo supone la articulación de un nuevo modelo de casco urbano también habló de los procesos de humanización y semipeatonalización de calles “para que por lo menos podamos tener las rúas centrales de Lalín de plataforma única e aunque pasen los coches es mejor para la movilidad. Y en aquellas en las que se pueda, ir restringiendo el tráfico para ganarle espacio a los coches y proporcionárselo a los peatones”.

Por otro lado, valoró la donación de bienes de Ramón Aller y de Laxeiro por parte de la familia de Enrique Vidal Abascal y precisó que en el museo de los científicos debería tener cabida Francisco Gil Taboada, “el lalinense que más mandó en toda España y virrey de Perú; el virreinato más importante de España”. Además de Aller y Vidal Abascal en el inmueble actualmente ocupado por el museo municipal, se difundiría la figura de José Rodríguez, el Matemático de Bermés, y Wenceslao Calvo Garra.

Para Liñares se está gestionando la obtención de más bienes y pertenencias del aviador Joaquín Loriga tras las conversaciones con el Ejército del Aire y la familia del hijo ilustre para contar con un legado más relevante.

Dentro de los cinco museos que propone Crespo para el municipio entraría el privado de Casa do Patrón. El dedicado a las artes plásticas se levantaría en el solar de la calle Manuel Rivero donde el gobierno anterior había aprobado un proyecto para un albergue de peregrinos y quedaría pendiente de ubicación el complejo museístico con la música e intérpretes locales como reclamo. “Siendo exportadores de músicos tiene que haber un museo dedicado a este campo”, manifestó el primer edil.

El alcalde defiende la aportación para As Dores

“Hay quien dice que ponemos mucho dinero, pero ponemos la mitad que Monforte, y las fiestas hay que pagarlas. No quiero que ocurra que la comisión quede empeñada en 30.000 euros como ya pasó; es un problema para la gente de la comisión y hay que ser serios”. Así valoró el alcalde la polémica suscitada por la aportación municipal para los festejos de As Dores de este año, al tiempo que, dijo, esta cita se complementa con otras actividades o la presencia de todos los grupos y bandas del municipio, además de las “mejores orquestas”. “Siempre se decía que buenas eran las fiestas de Melide, ya que los hosteleros ponían mucho dinero, pero yo creo que este año vamos a tener unas buenas fiestas y hay un poco de todo”, añadió. El chupinazo de As Dores se lanzará desde la Casa de Álvaro, recién adquirida por el ayuntamiento, pero en caso de que la operación no se cerrase aún a nivel notarial el acto sería en el Kilómetro 0.