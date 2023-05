Estradenses que trabajan en Santiago: “Este tramo de autovía es pájaro en mano, pero no es suficiente”

Carmen, Javier, Diego, Susana o Ignacio son algunos de los cientos de estradenses que cada mañana, después de que el despertador los haya sacado de la cama, cogen su coche para desplazarse hasta Santiago, donde tienen su puesto de trabajo. Cada uno de ellos trabaja en lugares diferentes de la capital gallega. Unos se quedan en la entrada de la ciudad, otros continúan hacia el polígono industrial y algunos no tienen más remedio que, después del peregrinaje desde A Estrada, avanzar hacia zonas más céntricas de la Ciudad del Apóstol. Por tanto, este grupo resulta representativo de la realidad que experimentan en cada jornada muchos vecinos del municipio que se desplazan por motivos laborales a Compostela. Todos ellos coincidieron ayer en aplaudir la licitación de un nuevo tramo para prolongar la autovía AG-59 desde A Ramallosa hasta Pontevea, pero también en poner de manifiesto que no les resulta suficiente para mejorar, de manera efectiva, sus viajes diarios. “Este nuevo tramo de la autovía es pájaro en mano, pero todavía no es suficiente”, dicen. Aplauden las noticias, pero comparten con muchos estradenses un clamor: la autovía tiene que llegar hasta A Estrada para resultar realmente útil a los estradesnes.

La petición no es nueva. Ni mucho menos. De hecho, el propio alcalde, José López Campos, aplaudió en su momento el compromiso de la Xunta con este tramo hasta Pontevea, pero sin olvidarse de recordar que el que realmente beneficia al municipio estradense es el que llegará a O Rollo, en la parroquia de Santa Cristina de Vea. La titular de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, aseguró este martes en su visita al municipio estradense que la consellería trabajará en paralelo a las obras de esta fase en la que prolongará la AG-59 hasta suelo estradense. Ella misma lo dijo: el objetivo de la autovía llamada a conectar A Estrada con Santiago es reducir el tiempo de desplazamiento a los 10 minutos. Entre 30 y 40 minutos La mayoría de los usuarios consultados ayer por esta Redacción invierten actualmente en el tiempo de desplazamiento al trabajo entre 30 y 40 minutos, en función de dónde tengan su puesto laboral. Cuando las condiciones meteorológicas y de tráfico soplan a favor, alguno incluso llega a recortar el tiempo de desplazamiento hasta situarse en los 25 minutos. “Depende del tráfico, de si llueve o no, de si varío algo el horario...”, explica uno de estos trabajadores. En su caso, ha de llegar al polígono industrial del Tambre y, por tanto, enlaza la autovía con un tramo de la AP-9 para conectar con el periférico compostelano. Normalmente, viaja a las 07.15 horas. Si, por cualquier circunstancia, algún día entra un poco más tarde y sale de A Estrada a las 08.30, el viaje se vuelve mucho más lento y tedioso. “ Yo creo que esa hora es cuando más tráfico hay”, apunta. Susana tiene su puesto de trabajo en la entrada a Santiago, de manera que su tiempo de desplazamiento prácticamente se ciñe al recorrido entre la capital estradense y Compostela, sin contar con la circulación por ciudad. “Siempre utilizo la autovía y, yendo normal, necesito al menos 25 minutos”, apunta. Para ella, la zona más latosa de todo el trayecto es cruzar la zona de Vea y Pontevea. “En Vea por los límites de velocidad y la presencia habitual del radar; en Pontevea porque siempre hay movimiento y encuentras autobuses recogiendo a viajeros, gente cruzando o, ya en la salida, personas que salen del banco...”, explica. En esta parte del viaje que se le hace más pesada invierte “al menos 10 minutos, a veces más”. “La peor parte es desde que bajas Baloira hasta que enlazas con la autovía”, indica otro estradense que cada mañana se desplaza hasta Santiago. En su caso, apunta que tiene la suerte de no tener que meterse al centro de la ciudad, “lo que me ahorra los atascos gordos de entrada al centro”. Aun así, señala que necesita 30 minutos para llegar –el triple de lo que se espera que dure el trayecto cuando la autovía esté completa–, un tiempo que puede prolongarse si en la zona que considera más tediosa “coincide un camión o un autobús”. “La circulación en Pontevea a veces se interrumpe por coches que salen y se incorporan a la vía desde el supermercado, gasolinera y vías adyacentes”, indica. Cuando se le pregunta si influye el hecho de variar algo su horario de salida, este estradense lo tiene claro: “mucho”. “En Pontevea se nota bastante la salida del trabajo a mediodía”, precisa, en alusión al viaje de regreso al municipio. Carmen dedica a desplazarse desde A Estrada –vive en una parroquia, no en el casco urbano– entre 35 y 40 minutos diarios. Tampoco en su caso tiene que meterse con el coche al centro de Santiago. “Lo peor es el tramo A Estrada-Pontevea, porque ahí encuentras mucho tráfico”, indica. Esta vecina no cree que el tramo de autovía que acaba de entrar en licitación vaya a mejorar mucho su peregrinaje diario. “A Estrada-Pontevea es lo que peor está”, incide. Ven pocos beneficios “Teniendo en cuenta que sigue habiendo que cruzar Pontevea, que no va a sacar mucho núcleo urbano, poco mejorará si no se continúa”, coincide otro ciudadano. “No sé cómo van a hacer el entronque con la carretera actual, pero muy probablemente suponga una pérdida de tiempo. El tiempo que ‘ahorras’ con los 3,5 kilómetros de autovía va a ser mínimo y si el entronque está a distancia o sin carril de incorporación probablemente sea peor”, añade otro. “La única ventaja es que es un trocito menos para tener la autovía completa. Más vale pájaro en mano”, resume. “Ahora que no salga volando”, bromea a continuación. “Yo creo que con este tramo no adelantamos nada, pero supongo que tendremos que ir poco a poco, siempre que continúen, claro”, dice Diego. Este estradense puso el acento en que no solo hay que pensar en la autovía Santiago-A Estrada como una forma de agilizar la conexión de los trabajadores estradenses con Santiago, sino también como una oportunidad para que el municipio atraiga a residentes que ya trabajen en el municipio o que busquen un lugar próximo –también en términos temporales– en el que fijar su residencia. “Con esto A Estrada puede crecer”, manifestó. “Rapidez, seguridad y comodidad” son tres de los principales elementos que cualquier estradense que se desplace a diario a Santiago puede encontrar en viajar por la autovía. “Evitaremos zonas urbanas en las que vas condiciendo más tenso: gente que va al banco, a los supermercados, a la gasolinera, abres... A mayores, en Pontevea para el autobús que deja y recoge a los niños de los colegios, con la prudencia que eso exige”, exponen. “Además, la autovía tiene que terminar en A Estrada para hacer de este ayuntamiento un lugar menor conectado con la capital de Galicia”, concluye Susana. La Xunta abre mañana al tráfico la PO-434 La Consellería de Infraestructuras e Mobilidade restablecerá mañana viernes el tráfico en la carretera PO-534 en Forcarei, tras finalizar las obras de restitución de esta vía, que supusieron una inversión autonómica de 1,1 millones de euros. Una vez concluidas las actuaciones, el citado departamento trasladó ayer la previsión de que la circulación recupere su normalidad en este tramo a partir de las 10.00 horas. En las jornadas de ayer y de hoy se programó la retirada de la antigua tubería y también la ejecución de los últimos remates. Se trata de una obra de emergencia que se ejecutó a consecuencia de los daños causados por las. intensas lluvias registradas el pasado mes de diciembre, momento en el que fue preciso cerrar al tráfico el vial. La intervención incluyó el relevo de la tubería dañada por un marco prefabricado de hormigón, que es más amplio, más sólido y, por lo tanto, también garantiza mayor capacidad y durabilidad. La actuación contempló perpiaño de piedra, las boquillas de ambos lados de la carretera y la reconstrucción del talud, así como la explanada y el firme, junto con la reposición de señalización, balizamiento y defensas de la carretera. Mientras se ejecutaron los trabajos, se habilitaron desvíos para garantizar la movilidad de la zona, a través de la carretera de la diputación que conecta la nacional con el entorno del campo de fútbol de Forcarei; y a través de la propia N-541 hasta Vilapouca, completando el recorrido por la carretera de la Xunta PO-536