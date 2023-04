Las celebraciones por el día del libro en los centros educativos de A Estrada continúan. En el CEIP Villar Paramá los más mayores realizaron lecturas escogidas por ellos mismos a los más pequeños, mientras que en el CEIP do Foxo realizaron un juego llamada “Fuxú escondido” en el que el alumnado dividido en grupos heterogéneos de todos los niveles debía resolver acertijos hasta construir la frase“ No CEIP do Foxo sobrevoamos os recunchos da Estrada”.