La asistencia sanitaria en Lalín y una licencia en Silleda, en el Consello Consultivo

El Consello Consultivo de Galicia difundió semanas atrás su Memoria 2021, un año en el que tramitó 422 asuntos, de los que buena parte, 327, corresponden a reclamaciones de ciudadanos por la responsabilidad patrimonial que tiene la administración en, por ejemplo, el mantenimiento de sus instalaciones o de sus servicios. En esta categoría se incluyen las dos reclamaciones emitidas desde las comarcas. Una de ellas procede de Lalín en referencia a daños derivados de la asistencia sanitaria en el centro de salud de Lalín. La otra tiene que ver con Silleda, a la que la persona afectada también reclama responsabilidad patrimonial por la concesión de una licencia de obras para la ampliación de una explotación avícola de carne. El informe anual del Consello Consultivo sí ofrece más datos sobre este expediente.

Distancias entre granjas

Indica que dicha licencia se expidió desde el Concello en junio de 2010 pero condicionada “al cumplimiento de medidas correctoras propuestas en los planos y la memoria” y a que el emplazamiento “sea el señalado en el proyecto” así como “al cumplimiento de las distancias mínimas según el proyecto”.

La autorización para ampliar esa granja vino denegada desde la Consellería de Medio Rural, “precisamente por la discrepancia entre las distancias que se hicieron constar en el proyecto y la realidad física de la explotación”, como indica el informe del Consello Consultivo. Este documento recuerda que tanto la resolución de Medio Rural como el juzgado de lo Contencioso-Administrativo hicieron constar que había otras tres granjas avícolas de carne a menos de 500 metros: dos de ellas apenas rebasaban los 250 y la tercera superaba los 100.

La resolución del Consello Consultivo sobre la responsabilidad patrimonial de Silleda indica que en este expediente hubo “negligencia del interesado, que en ningún momento niega que su proyecto contenga una certificación totalmente errónea. Por tanto, “este Consello no puede compartir la derivación de responsabilidad patrimonial que hace el reclamante hacia el Concello de Silleda”, aunque esta administración omitiese el informe favorable del jefe local de Sanidade.

Caídas en aceras

A modo de apunte, en la relación de expedientes elevados por la responsabilidad patrimonial de la administración, son frecuentes las reclamaciones por caídas en aceras por losas en mal estado (en la rúa Lalín de Vigo o en Rosalía de Castro, en Santiago).

Otro informe publicado días atrás, en este caso por el Defensor del Pueblo y relativo al año 2022, recoge una mención al Concello de A Estrada como una de as administraciones no colaboradoras, al no facilitar documentación. En el caso estradense, el 14 de junio de 2021 el Defensor del Pueblo ya le había solicitado información sobre vertederos ilegales. Hubo hasta tres requerimientos, el último en agosto de 2022. No es la primera vez que A Estrada figura entre las administraciones entorpecedoras, ya que fue incluida en este listado en 2008. En aquella ocasión fue por no dar respuesta a una petición de información ante una queja de un vecino, relacionada con un asunto urbanístico, una licencia y una obra ejecutada.