La concejala socialista Alba Forno pregunta al Concello de Lalín y a la Xunta por qué, cuatro meses después, sigue sin respuesta la reclamación del personal sanitario de Deza para mejorar sus medios asistenciales. Un centenar de firmas reclamaban la dotación de otra ambulancia de soporte vital básico 24 horas, un monitor-desfibrilador bifásico y un detector de dióxido de carbono para uso facultativo en domicilios.

Forno señala que el personal sanitario está “desbordado y saturado” y que “no es nada desproporcionado lo que exigen, pero parece que Deza y Lalín no son una prioridad”. La sanidad es “la gran olvidada por Crespo”, ya que, si bien en campaña electoral anunció que durante este mandato llegaría a Lalín la ambulancia medicalizada, “lo cierto es que cuatro años después la situación es la misma, o peor”. Al PSOE no le vale que en el último pleno el regidor mencionase una ambulancia “sanitarizada”, porque “eso no es lo que prometió ni lo que demandan” los profesionales.

Otro edil del PSOE de Lalín, Román Santalla, acudió el domingo a la manifestación en Santiago contra los recortes sanitarios. Junto a él estuvieron el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, y las edilas Pilar Peón y Paula Fernández Pena.