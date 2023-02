La Feira do Cocido de Lalín cumplió ayer 55 ediciones, “por lo que en el escudo de Lalín habría que poner un plato de cocido”. Así lo propuso ayer el alcalde, José Crespo, al remate de la comida oficial en el Pazo de Bendoiro, a la que acudieron en torno a 300 personas.

Crespo recordó que antaño el escudo de armas de Lalín lucía una torre, el mismo símbolo que el de Vigo. Así que tras un litigio Lalín tuvo que eliminarla. Quedó al final un roble y dos dragones. Por eso, lanzó a sus compañeros de corporación hacerle “un guiño al Cocido” con esta incorporación del plato que ya no es una feria, sino “un icono, una simbiosis entre cocido y Lalín. Ya está identificado como nuestro plato típico”, como había indicado el regidor por la mañana, al cerrar la Encomenda. Y es que hasta hubo un cocido en El Vaticano, allá por 2008.

Crespo reconocía ayer que ya estaba más tranquilo, “pues ya está todo el pescado vendido”, en referencia a una intensa semana de actos de promoción, mirando al cielo. Y esta vez la meteorología ayudó: sin rastro de nubes y temperaturas muy bajas que convirtieron el cocido oficial y sus postres en un deleite de los sentidos.

Crespo quiso agradecer la presencia de las delegaciones de Chascomús (que participó el sábado en la inauguración de un parque junto al auditorio que lleva el nombre de la ciudad argentina), de Escaldes-Engordany y de Linden saluda Linden. En el caso de Chascomús, varios de sus representantes compartieron mesa con el cartelista de este año de la Feira do Cocido, Diego de Giráldez, y el exregidor Rafael Cuiña, que además se encargó durante la jornada del sábado de hacer de cicerone para mostrarles los encantos del casco urbano.

El pregonero, José Ribagorda, tuvo la ocasión de aprender el conxuro da queimada, y se lleva como recuerdo de Lalín no solo un cocido con el que aseguró quedar “reconfortado” tras el frío durante el pregón, el desfile y la retransmisión del informativo de Tele 5. Recibió de manos de José Crespo diversos presentes, como el Testiño que diseñó el artista cruceño Paco Lareo.

Ribagorda, tras recibir los presentes, muy emocionado aseguró que se sentía “como un lalinense más. En el corazón os llevamos mi familia y yo, siempre”. No en vano, por la mañana, cuando firmó en el Libro de Honor, dejó plasmadas estas frases “A Lalín, con profundo agradecimiento por la distinción que me han hecho que me compromete, como dicen ellos, a mantener la vigencia de su cocido identitario y valedor de la mejor de las tradiciones. Por siempre y para siempre... Lalín en mí”.

Rueda: “Hemos cogido fuerza todos juntos”

Es tradición que en la comida oficial Crespo y el presidente de la Xunta bromeen entre ellos. El año pasado la discusión con Alberto Núñez Feijóo fue si Lalín tiene el honor de ser el concello con más vacas de Galicia. Pero ayer Alfonso Rueda se estrenaba como presidente de la Xunta en la Feira do Cocido, y Crespo ya le había adelantado antes que “no voy a pedirte nada”, en relación a que no aprovecharía la cita para reclamar alguna dotación pendiente.

El presidente, después de destacar la excelente capacidad como comunicador de Ribagorda, apuntó que “hemos cogido fuerzas todos juntos” tras un cocido en un día frío, pero inmejorable por eso para la ocasión.El titular del gobierno autonómico terminó diciendo que “espero que Pepe ( por el alcalde lalinense) me dé más cancha. Me encanta verlo tranquilo a tres meses de las elecciones” del 28-M.