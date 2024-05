Última hora sobre el estado de salud de Àngel Llàcer tras ser hospitalizado de nuevo: "Estaban muy preocupados"

Àngel Llàcer ha vuelto a ser hospitalizado. El miembro del jurado de 'Tu cara me suena' tenía que ser ingresado debido a una infección causada por una bacteria llamada shigella que cogió durante su último viaje a Vietnam.

Tras recibir el alta hospitalaria después de un primer ingreso, el presentador ha vuelto al hospital al ver que su situación no mejoraba. El periodista Miquel Valls ha repasado lo ocurrido en 'Espejo Público' y ha dado la última hora sobre su estado de salud.

"Llàcer pasó dos semanas hospitalizado aquí, en Madrid, que estaba haciendo la obra de teatro. Después le dan el alta y regresa a Barcelona. Cuando llega a Barcelona, no se encuentra bien. Lo vuelven a hospitalizar y ha sido sometido a varias intervenciones. Ahora está más estable y más animado", informó.

Para tratar de entender qué le ha ocurrido al presentador, el programa ha contactado con la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Concha Gimeno, que ha reconocido que lo que le ha ocurrido al actor "no es habitual".

La experta ha explicado que se transmite únicamente entre humanos y que puede provocar una "infección grave" que genera "una diarrea grave, con sangre, moco y pus, y deshidratación". "Puede invadir la pared del intestino y puede producir abscesos en algunas localizaciones intestinales", ha asegurado.

"Cogí una intoxicación y me pusieron antibiótico durante cinco días, pero la bacteria se quedó. Los médicos no sabían qué tenía. He tenido dolor de estómago, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre. Estaban muy preocupados", explicaba él mismo dos días antes de su nuevo ingreso hospitalario.