El 10 de diciembre se cumplirán 40 años de la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia de Argentina, en 1983, instaurando así la democracia en un país que en los siete años anteriores, desde 1976, había vivido bajo una dictadura militar atroz. Para conmemorar esta efeméride el artista Alejandro Marmo creó cuatro retratos iluminados del expresidente. Uno de ellos luce desde ayer en Lalín, tras ser inaugurado también el espacio del entorno del auditorio, bautizado desde ahora como Parque de Chascomús. Las otras tres esculturas de Alfonsín estarán precisamente en esta ciudad argentina que lo vio nacer en 1927, en Madrid (donde se colocará el día 16) y en la base Esperanza, en la Antártida.

Lalín merece esta escultura, y lo dejaron ayer muy claro el presidente del Centro Lalín Agolada Silleda, José Luis Seoane, como el intendente de Chascomús, Javier Gastón. Ambos recordaron que este centro de emigrantes le abrió sus puertas a Raúl Alfonsín durante los tiempos de la dictadura, a sabiendas de que podían sufrir represiones, “a quien en ese momento ya era un gran hombre y un gran político”, recordó Seoane. Con el tiempo, Alfonsín cumplió el deseo de varios directivos de este centro de devolverles esa ayuda con una visita a Lalín, en 1984. En este punto el alcalde, José Crespo, recordó con gracia como ese año el presidente de España, Felipe González, se extrañaba de que Alfonsín quisiera visitar la villa dezana, a lo que Alfonsín le respondió que venía a Lalín “porque me acogió cuando realmente lo necesitaba”.

Alfonsín cumplió en los 80 su compromiso, y ayer Lalín hizo lo mismo con la promesa que formalizó el año pasado en Chascomús: si Lalín tiene en la quinta provincia gallega un paseo, lo lógico es que Chascomús tenga aquí un parque. Así lo indica una placa descubierta al final de las intervenciones políticas, llenas de sentimiento. Desde la parte argentina, Javier Gastón dejó claro que la unión entre Galicia y Argentina viene de lejos: en 1780 un grupo de 27 gallegos se trasladó a vivir al fuerte de San Juan Bautista, de modo que dejó de ser un enclave militar para transformarse en un asentamiento civil. El embajador de Argentina en España e hijo de Raúl Alfonsín, Ricardo Luis Alfonsín, incidió en ese coraje de los gallegos de Lalín a la hora de instaurar la democracia, y recordó las raíces de su bisabuelo Serafín, en Ribadumia.

A por 100 años de hermanamiento

Por parte gallega, intervinieron el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, así como el regidor, José Crespo, y su antecesor, Rafael Cuiña. Ambos visitaron Chascomús el pasado verano. Cuiña, que también trató personalmente a Raúl Alfonsín, quiso recalcar que los lazos de unión entre Lalín y Chascomús “son eternos, serán para siempre”. Añadió que “Lalín estará siempre a disposición del pueblo de Argentina” y apuntó que Alfonsín representó a Argentina del mismo modo que Xosé Cuiña a Lalín. Quiso rematar con las palabras de Alfonsín de “sigan las ideas, no sigan a los hombres, porque los hombres pasan y las ideas permanecen, se convierten en antorchas que mantienen viva la llama de la democracia”. Por eso Alfonsín brilla ahora junto al auditorio. Crespo, que cerró el acto, está seguro de que estos 35 años de hermanamiento con Chascomús llegarán a ser 100. Y aunque se trate de un hermanamiento, el cariño que se palpaba ayer en Lalín, y que seguro que se percibe en Argentina, nos permite decir que es como si se renovasen los votos de una boda.

La jornada, que había comenzado con una actuación de Os Dezas de Moneixas, interpretando la Marcha do Antigo Reino de Galicia, remató con un concierto de la Banda de Lalín en el auditorio y un espectáculo pirotécnico, ya cerca de las 22.00 horas, en el entorno del parque.

La Gala do Cocido fue líder de audiencia

No solo los lalinenses vibramos con la Gala do Cocido. El especial del Luar fue líder de audiencia en Galicia en la noche del viernes, con un 18,1% de cuota de pantalla y una media de 123.000 espectadores durante todo el programa, que acabó en torno a la una de la madrugada. Con estas cifras, Luar alcanzó la audiencia más alta de toda la temporada. Para el alcalde, José Crespo, esto demuestra que la Gala do Cocido “no es solo un gran espectáculo musical y televisivo, sino también una gran herramienta de promoción de nuestra gastronomía y nuestra cultura”, como señalaba ayer en su perfil de Facebook.

Hoy toca Encomenda, pregón y desfile

El día grande del Cocido comienza a las 10.30 horas en el consistorio, con la recepción del pregonero, José Ribagorda. En estas dependencias tendrá lugar la Encomenda do Cocido, con el nombramiento de Xosé A. Touriñán; Clara Rodríguez Pájaro; Valentina Díaz y Ricardo Luís Alfonsín. A las 12.45 Ribagorda dará el pregón en la rúa Principal, y a su término arranca el desfile de carrozas y comparsas. Durante la mañana y la tarde actuarán por las calles las charangas Verbeneros, Km. Cero y Leña Verde. Por la tarde habrá pase de Orquesta La Fórmula, en la Praza da Igrexa.