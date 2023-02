José Ribagorda ensalza el cocido como sím bolo de identidad que se ha mantenido ajeno a ten dencias

En 2011 el periodista José Ribagorda, imagen de los informativos de fin de semana de Tele 5, ganó el Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, que convoca Lalín dentro de los actos de la Feira do Cocido. Ayer, se cerró la “cuadratura del círculo”, como dijo el propio Ribagorda, al ser nombrado Comendador do Cocido. Y si durante la Encomenda ya definió al cocido “como un plato descomunal, que siempre defendí y siempre defenderé”, en el pregón posterior dejó muy claro el profundo amor que siente por la comida, pero también por la cultura y el paisaje gallegos, gracias a su esposa, la también periodista Loles Silva.

Ante un público que llenó la Praza da Igrexa, Principal y Loriga (y las multitudes continuaban por rúa da Ponte, Pintor Laxeiro y A Cacharela), Ribagorda explicó que si la Feira do Cocido es la primera fiesta española declarada de interés turístico internacional es porque “eleva a la consideración de universalidad vuestros identitarios productos y la sugestiva y auténtica forma de elaborarlos y presentarlos en la mesa, en forma y manera de un cocido que traspasa todas las épocas”.

“Estamos ante un plato que reivindica vuestro pasado y os felicito por haberlo mantenido en el tiempo ajeno a modas y tendencias” y que, fiel a la tradición, no entiende de prisas a la hora de combinar ese festival de sabores y colores que ofrecen el caldo, las habas, “el siempre agradecido garbanzo” los grelos, “vuestras majestuosas patatas cuyas semejanzas no alcanzo a encontrar en ningún lugar” y, por supuesto, “la contundencia de las carnes del porco, sublime animal”.

Ribagorda, autor de la web Las cosas del comer, se confesó ayer hijo adoptivo de Galicia gracias a su esposa, a su suegro y escritor José Antonio Silva y a Luis Mariñas, “jefe entre todos mis jefes”. Pero quien le descubrió el cocido fue Melquíades Álvarez, “capaz de aglutinar en torno a él en la capital a todo el espectro político, judicial, periodístico y empresarial en su ya mítico Café Varela”. Ribagorda admite que es un adicto al cocido, “desde el madrileño y sabatino que cocinaba en cocina de leña mi querida madre al madrileño también, con falda de cordero”, pasando por la escudella, el puchero andaluz, el maragato, el montañés o el leonés, pero “de todos, me quedo con el vuestro”, hasta el punto de que en sus casa quedó institucionalizado todos los meses de noviembre.

“No atisbo ni conozco plato alguno que aglutine tantos sabores, tantas sensaciones en torno a la mesa”, una mesa que también queda aderezada, como añadió, de conversación, recuerdos, amistad, “vida, en definitiva. Porque vuestro cocido, emblema de sencillez entre tanta abundancia, de modestia ante lo deslumbrante, conforma lo mejor de las vidas”. En esta tan sentida oda al cocido, concluyó su pregón recordando que dicho plato “no distingue entre ricos ni pobres, socializa y es capaz de unirnos a todos los que nos sentamos a degustarlo en torno a esos principios con los que tanto nos identificamos. Frente a la vulgaridad de lo global, la singularidad y la excelencia de lo local”.

Touriñán desata las risas

El pregón de Ribagorda fue el broche de oro a una mañana que desde primera hora fue convirtiendo poco a poco en las calles lalinenses en un hervidero de gente. Tampoco se libró de actividad el consistorio, donde tuvo lugar el Capítulo Xeral da Encomenda do Cocido, para dar la bienvenida a siete nuevos integrantes, que prometieron degustar este plato una vez al año. Al televisivo Xosé Antonio Touriñán, uno de los nuevos comendadores, le parecen pocas. El desparpajo de este humorista, que en breve se estrenará como director con el cortometraje Nena, hasta hizo perder el guión del discurso en latín al alcalde, José Crespo, mientras le nombraba Comendador. Y no es para menos, porque tras el nombramiento Touriñán desató las risas entre los asistentes al decir “que ya iba siendo hora de ser Comendador, porque si hay algo que merezca es esto, yo quiero un cocido, no quiero un Goya”, en referencia a los premios de cine entregados el sábado. Touriñán, sin saberlo, ya adelantó en parte el pregón de Ribagorda, al mencionar la tremenda variedad de ingredientes del cocido. Eso sí, “vendré a ensayar dos o tres veces antes” de la Feira de Cocido, así que rendirá honores al plato lalinense más de una vez al año.

Touriñán fue el último al que se le impuso la capa de comendador, de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acude por primera vez a la cita lalinense estando al frente del gobierno autonómico. Este año, las capas estrenan dibujo, una recreación en verde del castro tecnolóxico. Así, abrió la tanda de nuevos comendadores el pregonero, José Ribagorda, que fue vestido con la capa por su amigo y compañero de profesión Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset y que este año se hizo con el Premio Álvaro Cunqueiro.

Distinción a mujeres

Le siguió la empresaria Clara Rodríguez Pájaro, que está al frente de Almacenes Canda desde la muerte de su esposo Adolfo Canda, en 2006. Tras recibir la capa de manos del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, apuntó que “hay muchas mujeres que lo merecen tanto o más que yo, porque son muchas las que están al frente de una empresa”.

Hay otras dos mujeres entre los nuevos comendadores: Noelia Rey y Valentina Díaz. La presentadora Noelia Rey (de Malicia Noticias), tras recibir la capa de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, contó que cuando recibió la noticia del nombramiento, sus padres le dijeron que “pues como en Lalín, el cocido no sabe en ningún lado”. Valentina Díaz, fundadora de Carabelo, recibió la capa de la presidenta de Anxiños, Ruth Gómez Vázquez. Uruguaya de nacimiento, ha vivido en Argentina, Honduras o Mozambique, pero es ya “lalinense de adopción”, como manifestó ayer.

Por su parte , el embajador de Argentina en España, Ricardo Luis Alfonsín, recibió la vestimenta de manos de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Brevemente, mostró su alegría “muy emocionante” por la distinción del pueblo que hace casi 40 años nombró hijo adoptivo a su padre.

Cierra la lista de nuevos comendadores el director de La Vuelta, Javier Guillén, a quien le impuso la vestimenta el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán. La Vuelta salió de Lalín en 2013 y volvió a pasar por aquí en 2020. Igual que le ocurre a Touriñán, agradeció ser Comendador para así poder estar obligado a comer al menos una vez al año un cocido.

El alcalde cerró la Encomenda, de la que van 19 capítulos, con unas palabras para cada nuevo miembro: desde el sentido de humor que tiene Lalín y de ahí el nombramiento de Touriñán, al coraje de Clara Rodríguez o a la disposición de Manuel Villanueva para pergeñar la transmisión ayer, en directo, desde la Praza da Igrexa del informativo de mediodía, con, evidentemente, José Ribagorda.

Baño de masas

Tras la Encomenda, tocó la visita a la Carpa do Cocido y el baño de masas durante el paseíllo, sobre todo de Alfonso Rueda, con el que varios niños desearon sacarse una foto. A la Encomenda acudieron los concejales de Compromiso por Lalín (presentes también varios en la comida oficial), así como Alba Forno y Mario López, del PSOE, amén de su eurodiputado, Nicolás González Casares. En la gran cita lalinense pudieron verse otros alcaldes de la comarca, como Adolfo Campos (Dozón); Rubén Quintá (Rodeiro) y Luis Taboada (de Vila de Cruces), junto a su teniente de alcalde, Julio López. Acudieron concejales del PP en otros municipios, como Ignacio Maril (Silleda) o Carmen Seijas (Agolada, así como el anterior regidor cruceño, Jesús Otero. Por parte de la Diputación estuvo presente Carlos López Font.