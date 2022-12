Gonzalo Navaza, a Comunidade de Montes de Bermés, Armando Vázquez e César Gómez son os galardoados cos primeiros Premios do Patrimonio do Seminario de Estudos de Deza. Logo de finalizado o prazo de presentación de propostas –emitidas a través dun formulario anónimo–, o xurado reuniuse o venres para ditaminar os gañadores nas distintas modalidades, elixidos entre o conxunto de candidaturas recibidas.

O premio á investigación do patrimonio cultural de Deza recae en Gonzalo Navaza Blanco, en recoñecemento ao “seu traballo como recuperador e investigador da toponimia e da microtoponimia, non só a nivel comarcal, senón tamén no ámbito galego”. Este mérito levouno a ser nomeado hai pouco máis dun mes membro numerario da Real Academia Galega (RAG) coa lectura do discurso Nomes de persoa na toponimia de Lalín.

A Comunidade de Montes en Man Común de Bermés, Regado, Rego do Prado, Lamela, Orxás, Riádigos, Campo e Camiño Real álzase co premio á posta en valor e divulgación do patrimonio cultural de Deza. O xurado destaca o labor que leva facendo nos últimos anos coa “posta en valor de todo o Monte do Carrio, petróglifos, penedos, rutas, capela de Santo Adrao, Outeiro Grande, etc., así como a restauración dos Muíños do Rego de Lamas”.

O premio de honra ao Seminario de Estudos de Deza é para Armando Vázquez Crespo, natural da mesma parroquia de Bermés, “por ser un dos pioneiros nos estudos da comarca de Deza”. Destaca o xurado que “froito do seu labor altruísta son as guías de concellos da comarca, a letra do Himno de Lalín, a coautoría do libro A Comarca de Deza, artigos no Descubrindo e múltiples colaboracións a nivel xornalístico sobre esta terra”.

Por último, o premio Descubrindo é para César Gómez Buxán por “ser fundador e membro do consello de redacción” deste anuario, amais de autor de catorce artigos nos seus quince números, e da monografía Os Escudeiros de Cercio nos Deza Básicos, todo isto complementado con outras publicacións sobre a bisbarra.

O xurado destes Premios SED estivo composto por: Cecilia Doporto Regueira; Xoán Carlos García Porral; José Ramón López Fernández; José Ramón Pérez Salgado; José Luis Rodríguez Jácome; Antonio Presas García e Begoña Blanco Blanco. Estes recoñecementos teñen como fin distinguir o labor de persoas, colectivos e entidades que presenten unha traxectoria meritoria vinculada á protección, conservación, investigación e difusión do patrimonio cultural galego, material e inmaterial, en calquera medio ou campo de actuación e en Deza. Serán entregados o vindeiro venres, 16 de decembro, no transcurso da Gala da Cultura. Este acto, que se vai celebrar no Pazo de Liñares, estará aberto ao público e acollerá tamén a presentación do anuario Descubrindo nº 15.