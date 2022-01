El Concello de Silleda inició los trámites para la subrogación del plantel del Servicio de Axuda no Fogar ( SAF), pues la adjudicataria presentó el día 20 un escrito solicitando la resolución del contrato por inviabilidad económica desde el 31. “El proceso está ya en marcha y con voluntad por las partes implicadas”, dice el alcalde, Manuel Cuíña, que en los últimos días se centró en la resolución de la situación del SAF y que la próxima semana continuará manteniendo encuentros sobre esta cuestión. El martes se reunirá con los representantes sindicales de las trabajadoras del SAF, en un encuentro en el que espera se pueda aclarar la cantidad que la empresa debe al personal, con quien se citará a continuación. “Sumando esfuerzos, entre todos tanto la empresa a la hora de trasladar la documentación, como del ayuntamiento y de plantilla, conseguiremos que un servicio básico y esencial como este no se vea afectado por toda esta situación”, señala. En cuanto a cuestiones económicas, Cuiña aclara que se irá dando cuenta “en cuanto conozcamos realmente cuál es la situación, ya que a día de hoy no disponemos de datos reales sobre a misma”, señala, y agradece a los servicios municipales de Secretaría e Intervención el esfuerzo que están realizando para hacer efectivo el proceso de subrogación.

También agradece la colaboración del sindicato y la plantilla, en un proceso que “requiere la colaboración máxima de todas las partes”. Esperara que en el próximo mes se haga efectiva la subrogación de la plantilla y que puedan estar abonadas las mensualidades adeudadas “No es casualidad que la mayoría de los ayuntamientos, de distintos colores políticos, tengan este servicio externalizado, ya que es un servicio complejo”. Así, mientras no se regularice la situación estará municipalizado “en un tiempo que nos permitirá también valorar cómo funciona asumido por una entidad local, con las complejidades que implica, al asumir de repente cerca de 40 personas más en plantilla. “Queremos lo mejor para los usuarios y trabajadores en este servicio básico y esencial para los vecinos”.