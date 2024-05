Estradenses que sementan o galego nas redes sociais

Esta semana celébrase o Día das Letras Galegas. O venres 17 de maio a lingua autóctona será a protagonista e todo o mundo coincidirá, ou polo menos a gran maioría, en que é preciso defendela e falala. Porén, durante o resto do ano este idioma non sempre goza da mesma fama e proba disto é que a situación de diglosia que non acaba de superarse con respecto ao castelán.

A súa presenza na esfera pública é máis ben reducida e, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), os falantes que prefiren o español como lingua vehícular no ámbito familiar superan aos que optan polo galego, cunha procentaxe 43,4% do primeiro caso fronte ao 34,4% do segundo.

Son moitos os factores que poden motivar esta situación de desigualdade. En primeiro lugar, os prexuizos contra os que aínda hoxe debe loitar a lingua de Rosalía de Castro, tradicionalmente vencellado ás clases baixas e cun baixo nivel educativo, e a creenza de que carece de utilidade ao non poder ser empregado máis alá das fronteiras da comunidade.

Outra cuestión que pode estar relacionada coa sangría de falantes, especialmente en idades novas, pode ser a falta de preseza desta lingua nos produtos de entretemento e ocio que consumen. Sexa nas plataformas de streaming ou nas redes sociais, quizais dous dos espazos nos que máis tempo pasan as crianzas e a xuventude hoxe en día, as linguas predominantes son o castelán e o inglés, este último estreitamente vinculado á globalización.

Por este motivo, resulta de crucial importancia que cada vez o idioma galego ocupe máis e máis destes espazos, empregándose para realizar contido do estilo que consumen as xeracións máis novas e que así crezan relacionándose con el. Na Estrada hai varios proxectos que quixeron apostar por buscar ese nicho de mercado, dun xeito consciente ou non, dado que ao ser galegofalantes a escolla desta lingua para o seu contido dábase por sentada. Nunha conversa con FARO, algúns destes emprendedores contan que motivou esta decisión.

Marcos Borrageros, youtuber estradense. / FDV

MARCOS BORRAGEROS YOUTUBER “Creo que nos falta afianzar, con normalidade, crearmos contidos coa mesma naturalidade coa que nos comunicamos"

O estradense Marcos Borrageros iniciou fai un par de anos un proxecto nunha canle de Youtube do mesmo nome, onde adoitaba subir vídeos divulgativos de temática histórica. Neste espazo da rede, sempre tivo claro que ía empregar o galego.Nas súas propias palabras: “Empregar o galego non foi unha decisión que houbera que tomar, no sentido en que eu desenvolvo toda a miña vida en galego, polo que á hora de comunicar e divulgar o máis coherente e natural é facelo na mesma lingua na que o imaxino”.

O historiador explica ademais que nunca se plantexou a escolla desta lingua como un hándicap. “Nunca tiven esa percepción. Creo que facer contidos en galego para explicar historia de Galicia abre máis portas que intentar facelo noutro idioma. Á fin e ao cabo, o idioma forma parte indisoluble da nosa historia e iso debe prevalecer á hora de transmitir contidos”. Neste sentido, continúa explicando: “Creo que nos falta afianzar, con normalidade, crearmos contidos coa mesma naturalidade coa que nos comunicamos. Prevalece o mantra de que comunicar en galego elimina oportunidades ou que o algoritmo nos vai a tratar peor e, lonxe de pregarnos a esa realidade, debemos virar a balanza”.

Iris Gestoso, maquilladora da Estrada. / FDV

IRIS GESTOSO TIKTOKER "O obxectivo para min non é o alcance, senón a autenticidade"

Iris Gestoso leva tempo coas redes aparcadas, pero inicialmente conseguiu chegar a crear unha comunidade de máis de 10.000 seguidores en Tiktok gracias aos seus vídeos con tutoriais de maquillaxe e outras curiosidades. Ela sempre escolleu falar en galego porque, segundo explica: “Eu utilizo galego nas miñas redes sociais porque é o meu idioma do día a día e no que me criei. Non o cambiei porque repercutiría nun cambio na miña personalidade e autenticidade”.

Contrariamente ao que opina Borrageros, Iris Gestoso si considera que o uso do galego lle chegou a pechar portas: “Se ao hate que recibes cando sobes contido lle sumas facelo en galego atópaste comentarios do tipo de 'por que non cambias ao castelán para chegar a máis xente?’, pero o obxectivo para min non é o alcance, senón a autenticidade”. “Considero que debería haber máis representación e penso que xa mellorou moito respecto a cando eu empecei, no 2021, pero baixo o meu punto de vista hoxe en día hai moitos creadores que só empregan o galego para o seu contido e non son verdadeiros falantes, co cal, pouco favor lle fan á lingua” remata Gestoso.

Lara Fuentes, en RadioEstrada. / FDV

LARA FUENTES PODCASTER "Xa hai demasiadas influencias do castelán no día a día"

Lara Fuentes comezou no 2022 una proxecto de podcast a través de plataformas dixitais e de RadioEstrada coa idea de difundir contidos de corte educativo e feminista, chamado A Ollada da Sospeita, sempre co galego como lingua vehicular: “A verdade, foi unha decisión orgánica. O galego é a lingua na que sinto que me expreso de maneira natural e que tamén é así para a maioría de oíntes do espazo, tanto en RadioEstrada como no formato podcast. É unha forma de compartir coñecemento, pensamentos e cultura nunha lingua que está en clara situación de risco pola súa perda de falantes. Tamén de defender que o galego é unha lingua igualmente válida para a creación de espazos científicos, académicos, artísticos ou de entretemento en internet”. Para ela, esta escolla nunca foi a costa de sacrificar un maior alcance, segundo conta: “Eu considero que non me pechou portas. Realmente este espazo foi ideado cunha pretensión: a de achegar, con perspectiva feminista, historias, datos ou entrevistas ás veciñas e veciños da Estrada e a outras persoas ás que puidese chegar o programa”. Porén, insiste en que fan falta máis contidos neste idioma: “Creo que é importante que sigamos creando contido en galego. Son demasiadas as influencias do castelán no noso día a día”.

