El BNG comarcal urge la convocatoria de un pleno de la Mancomunidade Terras do Deza, tras la decisión de Agolada de abandonar la entidad supramunicipal. Ahora, Terras do Deza solo engloba a Lalín, Silleda, Rodeiro y Vila de Cruces, por lo que convendría reajustar su nombre, al no englobar ya al 33,3% de los municipios. También es preciso, además, reajustar las aportaciones que realizan cada uno de los cuatro integrantes.

El Bloque recuerda que, de los 14 fines con que nació la mancomunidad (en 2003) solo está materializado el primero, centrado en la conservación de las carreteras y los caminos locales. Sobre el segundo objetivo, el de mancomunar la recogida de basura, “nunca se llevó a cabo, pese a que cuatro de los seis concellos estaban interesados” en esta propuesta. Pero también es verdad que ni Dozón ni Agolada esgrimen esta falta de cumplimiento para abandonar la mancomunidad. Dozón salió en 2008 “porque no quería hacer las aportaciones económicas comprometidas” y Agolada decidió esta semana, en pleno, que se iba porque no tenía suficiente representación en la entidad supramunicipal, con solo un miembro, frente a los dos que tiene el PP. En este sentido, el Bloque comarcal deja claro “que todo se decide en la junta de gobierno, en la que solo están los alcaldes con voto ponderado”.

Al BNG le preocupa el futuro de las personas que trabajan en el servicio de conservación de carreteras, “que de seguir por este camino corren peligro, cuando hicieron, y hacen, un excelente trabajo”. El partido confía en que en pleno se expliquen las circunstancias que dieron lugar al abandono de Agolada, y espera que ademas se analice el futuro de la mancomunidad y el cumplimiento de uno de sus ejes básicos, el de ofertas servicios básicos a los municipios más pequeños. Añade que a la espera de ver cómo queda el reparto de las nuevas aportaciones entre los cuatro integrantes, algún alcalde ya adelantó que el coste del servicio de la mancomunidad es el mismo que ofertan empresas privadas.