“Deza-Tabeirós es un paraíso y creo que el Camiño da Geira le va a aportar mucho para conocerlo”

El 17 de julio de 2015, María del Carmen Silva Rego se convertía en la primera presidenta socialista de la Diputación Provincial de Pontevedra. Viguesa de O Calvario, en donde nació en 1960, Carmela –como se la conoce popularmente– se curtió en la política municipal como concejala del PSOE. Un mandato, en coalición con el BNG, que refrendó tras las elecciones de 2019.

–A modo de balance, ¿podría hacer un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de estos seis años de gestión al frente de la Diputación de Pontevedra?

–Las debilidades las compartimos con todo el mundo local, que es no tener financiación suficiente. Reclamamos una más acorde con la tarea que realizamos. En relación a las amenazas, yo creo que todo lo que tiene que ver con ser capaces de que las administraciones entiendan que debemos jugar más papel y que para eso hay que tener una redistribución de competencias. Si no es así hay demandas y necesidades que no se cubren. Somos la administración de proximidad. La fortaleza es que hemos hecho ya una enorme transformación de la provincia en movilidad sostenible, transición ecológica, nuevas tecnologías e igualdad. Eso nos sitúa muy bien para los Next Generation. Sobre las oportunidades: tenemos ya elaborado un plan estratégico, una estrategia de cambio, de transformación, de acción política.

–Usted llegó a asegurar que el anterior gobierno provincial, del PP, mantenía un sistema “caciquil”. ¿Cómo valora la relación actual con los ayuntamientos?

–La palabra que nos define es equidad y transparencia. No es que dijera yo que el anterior gobierno era caciquil. Remito a los datos. El Tribunal de Cuentas dice que la anterior administración transfería a los concellos un 1% de los recursos. Este transfiere para que lo gestionen los concellos por encima del 35% cuando la media en España está en el 18%.Creemos en la autonomía local, transferimos los recursos para que el conjunto de los 61 ayuntamientos pueda decidir en qué invierten. En estos seis años ni más ni menos que 384 millones, la mayor transferencia de la historia de la Diputación. Y con criterios objetivos, gobierne quien gobierne.

–Estamos en plena campaña turística y el COVID arrecia con un repunte de contagios. ¿Teme que la labor de promoción pueda terminar cayendo en saco roto?

–Quiero ser optimista. Los datos de este verano en la provincia van a ser buenos. Tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad, pero va a ser un buen verano. Es cierto que hay un aumento de contagios, pero también que un 60% de personas está con la primera vacuna y un 40% ya tiene la pauta completa. Eso permite que no haya tanta presión hospitalaria. Somos un destino seguro. Los datos van a ser buenos, no tengo dudas, salvo que ocurriera algo incontrolable. En este momento, somos capaces de controlar lo que está ocurriendo y tomar decisiones a medida que van surgiendo problemas para dar respuestas. El turismo ha sufrido muchísimo y las administraciones tenemos que ponernos de su lado.

–Para triunfar a nivel turístico debe ser fácil llegar al destino y una de esas grandes puertas de entrada son los aeropuertos. ¿Volverá la Diputación a financiar convenios con aerolíneas en Peinador?

–Nosotros hacemos siempre, con todos los concellos, y con el de Vigo también, aquello que nos plantean. Nosotros decimos: ‘Hay recursos como nunca ha habido en la historia de la Diputación para Vigo y que el alcalde decida a qué se van a dedicar’.

–¿Qué aporta el Camino de Santiago al turismo de la provincia?

–Es una de las potencias del turismo de Galicia, pero hay muchísimas otras que aportan. La Navidad en Vigo, por ejemplo; todo lo que tiene que ver con el turismo de sol y playa, el turismo de congresos, cultural, con las diferentes rutas que tenemos en esta provincia, como la de la camelia, de los pazos, las que tienen que ver con el turismo industrial... Es un elemento muy importante del turismo junto a otros muchos que tienen tanta importancia. Es un elemento con mucha potencia y nos sitúa en España y en el mundo. Pero tenemos otros muchos que también.

–¿Qué planes tiene la Diputación para impulsar el Camiño da Geira, en trámites para su reconocimiento oficial, o la Ruta da Sidra, en A Estrada?

–En la Ruta da Sidra creo que fuimos la primera administración que puso en valor la relevancia que tiene, que quiero recordar que nosotros hicimos las primeras sendas por la ruta de As Maceiras, que salió a nivel nacional, en todas las televisiones del Estado como un elemento de promoción muy específico y especial y que llamó mucho la atención. Tenemos muchos proyectos, incluso financiados con fondos europeos para la promoción tanto de la manzana ecológica como su derivación en productos como la sidra y también todo lo que tiene que ver con la puesta en valor de lo que eso significa, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista turístico. Tenemos una enorme relación con todas las empresas que se dedican a la producción de sidra de calidad y, por lo tanto, nosotros estamos absolutamente comprometidos con ese tipo de modelos de economías basada en la agricultura ecológica y, por otro lado, ligarla mucho a la promoción turística.

Y después nosotros siempre hemos apoyado todas las rutas jacobeas porque, además, es cierto que cada una de las rutas que ya hay y las que se pretende poner en valor y constituir de nuevo aportan elementos muy diferenciados. Nosotros somos una provincia que es absolutamente diversa. No solo entre la costa y el interior, sino que dentro de la costa es muy diversa en sí misma y dentro del interior es muy diverso. No tiene nada que ver la comarca de Deza, con la de O Condado. Todas esas rutas aportan no solo la oportunidad de poder seguir ampliando, que vengan visitantes que tienen que ver con el Camino de Santiago, sino que hay una oferta muy específica, muy especial, que permite poner en valor todos esos diferentes valores. Y la verdad es que yo creo que Deza-Tabeirós es un paraíso, y creo que esa ruta le va a aportar mucho a ese paraíso. Para que la gente venga a hacerla, pero también que venga a conocer. Yo me quedo sorprendida en todas las estaciones del año en Deza, cómo van cambiando los colores. Hay bosques centenarios, fervenzas, ríos, riachuelos, un patrimonio brutal, monasterios que son mágicos... ¿Esta ruta qué hace? Primero, seguimos ofertando desde Galicia diversas rutas y eso es muy interesante para que la gente no venga una vez sino que pueda venir más veces y hacer diferentes rutas; pero, además, nos permite conocer ese interior tan maravilloso.

–¿En qué punto se encuentran las gestiones para la adquisición de la casa contigua al laboratorio de Mouriscade, en Lalín?

–Estamos trabajando con el Concello de Lalín. Está muy avanzado. Cuando llegamos en este segundo mandato el alcalde de Lalín nos solicitó que quería cesiones de algunos espacios que nosotros consideramos que era muy interesante para dedicarlo sobre todo a todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible, ligado a todo aquel entorno y estamos trabajando en la realización de ese convenio de cesión. Tiene un procedimiento complejo, que tiene que tener multitud de informes y estamos también a punto de que se pueda convertir esa cesión en una realidad.