El gobierno local movilizará 2,28 millones de fondos propios mediante un Plan de Investimentos e Servizos, a realizar entre este año y el siguiente. Es una cuantía al margen de los 3,76 millones de inversiones reservados en el presupuesto de este año, y será sometida a debate de la corporación en el pleno de este mes y en el de mayo.

La veintena de proyectos fue presentada ayer por el regidor, José Crespo, acompañado por la teniente de alcalde, Paz Pérez, la edil de Cultura, Begoña Blanco, y su homólogo de Obras e Servizos, José Cuñarro. Así, al pleno del próximo viernes irá una dotación de 1.222.185 euros, repartidos en ocho proyectos. El de mayor montante, 815.555 euros, corresponde a la pavimentación de varias pistas del rural, y se complementa con otros 210.000 para hacer acopio de hormigón, zahorra o aglomerados para intervenir en caminos. Sin salir del rural, este plan de inversiones destinará 28.289 euros a mejorar el camino entre A Xesta y Puxallos, y otros 64.738 a dotar de aceras la carretera provincial EP-6005 (es la que une Prado y Bodaño). Esos más de 64.000 euros son el 20% de la inversión necesaria para dotar la vía de aceras en un tramo de 500 metros, hacia el local social. El 80% restante procederá de la Diputación, con la que ya hay un convenio.

Colección privada para el Museo da Marioneta

A estos 1,11 millones de inversión en el rural se suman desembolsos que no tienen que ver con obras. Así, figuran 43.911 euros para contrataciones relativas a la parte estética del Museo da Marioneta e do Xoguete, para el que, por cierto, hay una cesión de una colección privada. Otros 49.690 euros van para la mejora energética del Lalín Arena, donde se cambiarán las luminarias de la pista, la nueva envolvente de la piscina y el cambio de cristalera también de la piscina. Son, como en el caso de la carretera de Prado, el 20% de la financiación total que marca el DUSI. Por último, este primer paquete de inversiones se completa con una subvención de 5.000 euros a la casa do Patrón y otra, del mismo importe, a Roteiros de Lalín.

El segundo lote de inversiones de este plan y que se llevará a pleno en mayo asciende a 1.065.232 euros. En este caso, la obra de mayor envergadura son las tres pérgolas del CEIP Xesús Golmar, para las que se reservan 295.179 euros. Irán en la zona de Infantil, en la entrada y en el patio cubierto. Crespo calcula que para el próximo pleno ya dispondrán del proyecto diligenciado y recordó que, aunque no es una competencia municipal había este compromiso con el centro. La cuantía ya estaba consignada el año pasado, pero por acuerdo de la corporación se incorporó al programa #LalínporVir. Relacionados con centros educativos están también los 34.763 euros para reformas en las instalaciones que lo precisen.

El gobierno, además, destinará 250.000 euros a comprar terrenos para mejorar infraestructuras o enclaves. Crespo mencionó aquí la necesidad de conseguir diversos terrenos como los de entorno del castro de Donramiro (para ponerlo en valor y diseñar quizá un mirador); de la Ponte dos Cabalos (donde es interesante un área recreativa dado su tirón turístico, pero que nada tendrá que ver con la de Pozo do Boi); junto a la iglesia de Prado para mejorar sus accesos; junto al templo de Barcia, para mejorar la zona de aparcamiento, o junto al campo de Cercio.

Nuevo parque canino

Precisamente, 200.000 euros irán destinado a poner en valor el castro y el núcleo de Donramiro, así como al nuevo edificio de servicios múltiples en el que antaño fue el Museo da Marioneta. Esos 200.000 euros son el 20% de la financiación de estos proyectos DUSI. Además, también en el entorno del Manuel Rivero se asignan 60.000 euros al mobiliario de las seis viviendas sociales.

Cantidades inferiores, pero no por ello menos necesarias, son las destinadas al Plan Concilia (20.000 euros), y al nuevo parque canino (15.000), que cambiará de ubicación. El gobierno local destina 18.000 euros a un convenio para el plan medioambiental de la Sociedade de Caza de Lalín (10.000) el Clube BTT (8.000); así como 15.000 euros a la recogida de plásticos agrícolas y de silo. El convenio con la AED está cifrado en 57.000 euros, y otros 1.000 se destinan a talleres medioambientales en los colegios del rural. Quedan por consignar en torno a 100.000 euros, una tarea que se concretará en próximas semanas

35 millones en total

Entre las inversiones locales y de otras administraciones, Crespo calcula que este año y el que viene en Lalín se desembolsarán 35 millones de euros. Destaca los 9 millones del CIS, los 6 de renovación de luminarias, otros tantos del canon del agua y el tanque de tormentas o el millón del Plan Concellos.

Visita del gobierno de Pájara

Lalín acogió este viernes la visita del alcalde del ayuntamiento canario de Pájara, Pedro Armas, y de su concejal de Playas, el cruceño Raymundo Dacosta Calviño. Habían hecho parada también en Vigo y Santiago de Compostela, y el motivo de su estancia en Lalín se debe a su interés en que los dos ayuntamientos pongan en marcha proyectos en común, una vez que pase la pandemia sanitaria. Los dos políticos de Fuerteventura fueron recibidos por el regidor, José Crespo, y su primera teniente de alcalde, Paz Pérez.

Crespo quiso indicar que en Pájara residen unos 2.500 gallegos, y que además en la corporación política hay otras dos personas oriundas de Galicia, además de Dacosta. Tiene una población similar a la de Lalín, pero su tremenda actividad turística le ayuda a tener un presupuesto de 40 millones de euros, el doble que el de la cabecera comarcal dezana. Por eso, mientras Lalín puede presumir de que tiene bastantes más vacas que personas, Pájara dispone del doble de habitaciones hoteleras que de residentes, 44.000. A la espera de celebrar nuevos encuentros en los que poder fijar esas sinergias de trabajo, una de las posibilidades que queda abierta entre los dos municipios es la de enriquecerse mutuamente con los tipos de turismo que ofrecen: mientras uno se apoya en una oferta de playas, Lalín tiene a su favor no solo la propuesta gastronómica, sino también un turismo basado en rutas de senderismo, que desde hace años va a más y que ha ganado bastantes adeptos durante estos meses de pandemia sanitaria.