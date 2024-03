Zalaeta, última cita en O Pompeo para Voleyourense

El Aceites Abril Voleyourense regresa este fin de semana a la pista de O Pompeo y lo hace con un encuentro difícil, el penúltimo partido de la temporada enfrenta a las ourensanas en el derbi gallego de la Superliga Femenina-2 frente al Club Voleibol Zalaeta;dos conjuntos en situaciones muy diferentes.

Las coruñesas se presentan en tierras de la ciudad de As Burgas como el segundo mejor equipo de la tabla, mientras que las anfitrionas son las últimas de la clasificación y necesitan los tres puntos para no consumar el descenso. Así pues, desean la victoria pero saben que no será nada fácil, dado que para tener esta buena posición en la tabla el equipo coruñés pasa por una buena dinámica, tanto de juego como de resultados.

Después de la derrota asumida el pasado fin de semana ante el Extremadura Arroyo en el Arroyo de la Luz, las de Pablo Pérez necesitan ganar los dos partidos que quedan por delante y confiar en que los resultados de los demás equipos de su liga le otorguen la salvación.

Una situación en la que se encuentran tras haber caído frente a dichos equipos, tales como el Club Voleibol Oviedo, el Astillero, el Voley Playa Madrid o el Club Voleibol Torrelavega; así que las locales no atraviesan su mejor momento. Pero hasta que las matemáticas no digan lo contrario desde el club prometen “seguir peleando con uñas y dientes para lograr el objetivo de la permanencia”.

En el partido de ida el Barrio de Las Flores, las ourensanas tropezaron con la intensidad de la herculinas con un 3-0 a base de sets de 25-17, 25-20 y 25-16; unos resultados a los que quieren darle la vuelta en O Pompeo este sábado a las 19.00 horas. Además ambos conjuntos se unirán para lanzar un mensaje en favor de la lucha por una sociedad libre de violencia y a favor de la igualdad.

Tras este derbi autonómico la última cita para el Aceites Abril Voleyourense será a domicilio visitando a las asturianas del RGC Covadonga, un conjunto al que en la primera vuelta derrotaron por 3-1, pero que ahora se ha hecho más peligroso, y más aún ante su afición.