Reto complicado para el Voleyourense

El Aceites Abril Voleyourense tiene este sábado un importante reto de cara al objetivo de la salvación. Las ourensanas cogen carretera y manta para viajar hasta Extremadura para medirse al Extremadura Arroyo.

La cita será a las 18.00 horas en el Pabellón Municipal Arroyo de la Luz y allí las de Pablo Pérez deberán hacerse fuertes para sumar tres puntos que, dependiendo de los resultados obtenidos por el Club Voleibol Oviedo, que por su parte se enfrenta al Torrelavega, y por el Voley Playa Madrid que por su parte recibe al Arona, podrían situarlas décimas de la tabla.

No es un objetivo fácil porque las anfitrionas ocupan la tercera plaza de la tabla y lo hacen con 42 puntos, 32 más que las de la ciudad de As Burgas, que son colistas. Pero con tres jornadas por delante las de O Pompeo procurarán dar lo mejor de sí mismas ya que no hay margen de error y menos con el calendario que les queda por delante, porque la siguiente jornada, el día 23 de este mismo mes, las citaría en el feudo frente al Zalaeta, que ocupa la segunda posición de la clasificación.

La situación no es la mejor porque las visitantes atravesaron baches frente a equipos de su liga como Astillero, Voley Playa Madrid u Oviedo; pero ahora deben recomponerse y mostrar su mejor juego como ya sucedió este pasado fin de semana frente al Fedes Ascensores La Laguna, conjunto de la quinta posición y ante el que salvaron un punto después de un competido duelo.