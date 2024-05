Este Frigoríficos está muy vivo

Un parcial de 0-4 en los últimos dos minutos de partido permitió al Frigoríficos del Morrazo firmar una remontada heroica ante el Bathco Torrelavega para imponerse 32-33 y llegar a la última jornada de Liga con opciones de eludir el play down. La derrota del Rebi Cuenca en Nava (35-32) y la del Puente Genil ante el Granollers (25-28) permite a los cangueses situarse a un solo punto de ambos y soñar con algo que era absolutamente impensable hace tan solo un par de meses. Es cierto que no depende de sí mismo, que debe ganar y aguardar la derrota de manchegos o andaluces, pero si hay un lugar proclive a los milagros deportivos ese no es otro que Cangas.

Lo cierto es que el balonmano le debía una al conjunto de Nacho Moyano esta temporada. Esa factura pendiente fue la del encuentro de la primera vuelta en Valladolid, un choque que dominó de cabo a rabo y que acabó cediendo en un incomprensible final en el que desperdició una ventaja de cinco goles para acabar empatando. Ayer hubo una especie de justicia poética en el desenlace del choque en tierras cántabras, en un partido que podría prescindir de sus 58 minutos iniciales para proyectar en bucle los últimos dos.

Mario Dorado fue el autor del último y decisivo gol del Cangas. / Luis Palomeque

A partir de ahí el Cangas demostró una vez más que a donde no llega por balonmano o acierto, lo hace gracias a su fe inquebrantable. Entraron los cangueses con una desventaja de tres goles (32-29), con Nacho Moyano agotando sus tiempos muertos en busca de un imposible. Restaban dos minutos y ocho segundos. Thymann anotó rápido para poner el 32-30, y Jenilson robó un balón de oro gracias a la defensa presionante, que Dorado, poco después, transformaba en el 32-31 desde los siete metros.

Aficionados del Cangas, ayer en el partido. / Luis Palomeque

El técnico local, Álex Mozas, detenía el encuentro a falta de un minuto y medio con un tiempo muerto. Jorge Pérez sacó un balón y Mijuskovic hacía lo propio con Andrade, pero Dorado, atento, recogía el rechace y llevaba las tablas al electrónico (32-32). Tan solo faltaban 29 segundos para el final y el Torrelavega atacó con paciencia hasta que una acción de Matheus fue señalizada como falta. El balón llegó a Rubiño, que lanzó a portería en lugar de dejar el balón en el suelo. Los árbitros, muy caseros durante todo el choque, dictaminaron que era una acción de sabotaje, penalizada con penalti y roja para el extremo local. Dorado asumió la responsabilidad con solo siete segundos por delante. Y no falló. El Frigoríficos ganaba 32-33 prácticamente sobre la bocina.

Dos caras

Antes los de O Morrazo habían ofrecido sus dos caras. La positiva fue la de los 15 minutos iniciales, en los que supieron leer perfectamente la defensa local y explotaron el contragolpe en un partido a marcador alto. El parcial fue de 8-12. La negativa vino a continuación, con 13 minutos de sequía que permitieron a los cántabros dar la vuelta al marcador y llegar al descanso en ventaja (17-14).

En la reanudación el Cangas llegó a estar cuatro abajo (18-14, 22-18). No perdió la fe pero le faltó acierto ante un notable Mijuskovic y en defensa sufría para imponerse, además de ser castigado con más de un discutido penalti. Un par de buenas acciones le permitieron empatar (26-26, minuto 49) hasta que su ansiedad le pasó factura (32-29). Lo que pasó después puede ser historia de esta temporada si se culmina el trabajo el próximo fin de semana ante el Valladolid.

FICHA TÉCNICA:

Bathco Torrelavega: 32 Mijuskovic; Adrián Fernández (4), Casanova (4), Ramos (5), Alonso (2,2p), Czaplinski (6,3p) y Cangiani (5) –siete inicial– Abraham (ps), Héctor, Rubiño (3), Lombilla (2), Carlos, Gándara, Muñoz, Matheus (1) y Jurkovic. Frigoríficos del Morrazo: 33 Elcio; Andrade (4), Quintas (6), Fodorean, Dorado (10,5p), Santi (2) y Jenilson (3) –siete inicial– Jorge Pérez (ps), Moisés (1,1p), Brais (3), Manu Pérez, Toth (3), Essam, Azurmendi, Thymann (1) y Juan. Árbitros: Iniesta Castillo (Valencia) y García Rodríguez (Andalucía). Mal. Excluyeron a los locales Lombilla, Casanova y Matheus, y a los visitantes Andrade y Fodorean (2). Incidencias: Partido disputado en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, con nutrida presencia de aficionados del Cangas.

Suscríbete para seguir leyendo