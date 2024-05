El Frigoríficos apuntala su defensa con la renovación de Fodorean

El proyecto del Frigoríficos del Morrazo para la próxima temporada continúa cobrando forma. El último paso que ha dado la entidad que preside Alberto González ha sido la renovación de Rares Fodorean, tras ejecutar el año opcional que tenía en su contrato. El lateral rumano, de 25 años de edad (cumplirá 26 en noviembre), cumplirá de este modo su tercera campaña en las filas del Cangas.

“Estoy muy contento por seguir un año más en el club y con la mejor afición de toda la Asobal”, señaló el jugador rumano, antes de reconocer que “ahora me siento una pieza importante dentro del equipo”. Lo cierto es que el papel de Fodorean ha ido ganando peso progresivamente en los esquemas de Nacho Moyano hasta convertirse en uno de sus insustituibles en el apartado defensivo. Más allá de sus innegables cualidades en el lanzamiento exterior, Fodorean se ha revelado como un gran defensor central, con una notable capacidad para correr en la segunda oleada y sacar partido ahí de su disparo desde los nueve metros.

"Filosofía Cangas"

Para el director deportivo del Frigoríficos del Morrazo, Óscar Fernández, la continuidad de Fodorean era un paso lógico. “Es un jugador que año a año ha ido evolucionando según lo esperado e incluso más. Para nosotros es un baluarte defensivo y creemos que puede aportar mucho más en ataque”, señala. Pero más allá de sus cualidades deportivas, Fernández destaca las humanas. “Es una excelente persona, integrado al cien por cien en el grupo y que suma mucho dentro y fuera de la pista. Es filosofía Cangas”, sentencia.

El jugador rumano en una acción de esta temporada en O Gatañal. / Santos Álvarez

La de Fodorean es la cuarta renovación anunciada por el Frigoríficos del Morrazo para la próxima campaña, en la que Nacho Moyano ya dispone de un total de 12 jugadores. Son el portero Jorge Pérez; los pivotes Quintas y Essam; los extremos Azurmendi y Gael; los centrales Toth, Santi López y Manu Pérez; y los laterales Gayo, Andrade, Fodorean y Brais.

Fodorean llegó a O Gatañal en el verano de 2022 procedente del Andebol Póvoa luso, y tras una experiencia anterior en el balonmano eslovaco (HKM Sala y Tatran Presov). Su perfil era el de un lanzador con unas grandes condiciones físicas para poder ser importante en defensa. Ahora, su rol primordial es precisamente el defensivo, por encima del ataque. “Es cierto. Yo siempre he dicho que estoy abierto a aprender y a aportar lo máximo al equipo, Puede ser que viniese más con la idea de ser un lanzador, pero no me cierro a mejorar en otras facetas”.

Brillando en las transiciones

Una de las áreas donde ha destacado más es en las transiciones, “un parte que cada vez es más importante en el juego. Si defendemos bien y podemos correr sí tendré la oportunidad de lanzar en la segunda oleada, y si no es de primeras, sí poder aprovechar un cruce o alguna otra acción”, dice. Este año ha anotado un total de 48 goles en 22 encuentros, una cifra muy próxima a los 53 goles que anotó la temporada pasada aunque, eso sí, en un total de 30 partidos de Liga Asobal Plenitude.

Fodorean defiende a Álex Lodos en el duelo entre Frigoríficos y Ademar León. / Santos Álvarez

Fodorean se muestra optimista acerca de las opciones del Cangas de eludir el play down, que pasan por ganar sus dos partidos (Torrelavega y Atlético Valladolid) y porque Cuenca o Puente Genil no sumen en esta recta final de campeonato. “Sabemos que Cuenca tiene dos partidos complicados, pero tampoco vemos por encima de nosotros. Si jugamos como hasta ahora tenemos muchas posibilidades de sumar los cuatro puntos, y si lo hacemos a ver qué pasa. ¿Por qué no?”, reflexiona en voz alta el primera línea rumano, que ve un poco más complicado meter al Puente Genil en la ecuación. “Su último enfrentamiento es con el Sinfín, que ya está descendido, aunque es un equipo que está compitiendo mucho en los últimos partidos”, dice.

Sobre la racha del Cangas –más allá de las derrotas ante los dos primeros de la Liga, Barcelona y Bidasoa–, apunta que “nos hacía falta una victoria, un punto de inflexión, porque ya veníamos haciendo las cosas medianamente bien. Lo que ocurría es que por unos minutos de desconexión, por las pérdidas de balón, etcétera, nos acababan empatando en muchos partidos”, sentencia.

