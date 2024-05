La salvación del Moaña pasa por el Velle

La contundente derrota ante el Barco, unida a la incertidumbre por los arrastres desde la Tercera RFEF, sitúan al Club Deportivo Moaña en una delicada situación para afrontar las últimas tres jornadas de Liga, en las que deberá medirse a Velle, Choco y Villalonga. Los moañeses ocupan la decimocuarta plaza con 38 puntos, por encima de los tres descendidos –Allariz, Alertanavia y Velle– y del Ribadumia (34 puntos), mientras que por encima se sitúan Barco (39), Arnoia (42), Antela (42) y Atios (42). El descenso del Pontevedra B desde Tercera RFEF confirma un arrastre, que podrían ser hasta tres si Rápido de Bouzas y Barbadás también caen a la Preferente.

“Con un arrastre nos llegarían cuatro puntos, pero si hay dos habría que hacer seis o incluso siete puntos”, calcula el técnico del conjunto celeste, Edu Charlín que, no obstante, subraya que “mi objetivo es ganar los tres partidos, pero hay que empezar por el Velle y pensar solamente en este”. El nuevo preparador de los moañeses, que llegó hace apenas un par de semanas en sustitución de Bruno Gago, no se fía de la condición de equipo descendido con la que llegará el Velle. “En su campo se está convirtiendo en un matagigantes [de los tres primeros clasificados ganó a Villalonga y Valladares y empató con el Céltiga], y fuera, aunque le cuesta más, también ha sacado puntos”, señala.

Pasar de la barrera de los 40 puntos

La clave para Charlín es ganar el domingo. “Tenemos que hacerlo y pasar la barrera de los 40 puntos. Ahí las cosas ya se verían de modo diferente, porque no estamos tan lejos de Arnoia, Antela o Atios, y en estas jornadas hay enfrentamientos directos”, razona. Luego ya será momento de pensar en Choco y Villalonga, sus dos últimos rivales. Los redondelanos podrían jugar contra los moañeses ya sin opciones de acabar entre los dos primeros. El Villalonga podría hacerlo ya ascendido, al faltarle únicamente un punto para certificarlo.

"Nadie vendrá de paseo"

“Los equipos no van a venir de paseo. Nosotros tenemos que competir y defender bien, sin cometer errores. Si lo hacemos, podemos ganarle a cualquier equipo de la categoría. Pero si cometemos errores infantiles como ante el Barco será imposible”, señala. Del duelo frente al conjunto ourensano apunta que “tiramos el partido en los primeros 15 minutos. No les hizo falta nada más que aprovecharse de nuestros errores”. A los 35 segundos los moañeses ya perdían 1-0. A los 4 minutos 2-0. Y a los 10 3-0. “Al descanso el choque ya estaba muy cuesta arriba, intentamos jugar un partido diferente en la segunda parte”, afirma. Corregir esas concesiones y recuperar la seriedad será el objetivo esta semana para poder competir al cien por cien ante el Velle.

El conjunto moañés realizó ayer una sesión de entrenamiento matinal de cara al trascendental choque de este domingo ante el Velle, que se jugará de nuevo en horario matinal, a las 11.30 horas en el campo Iago Aspas Juncal. “Si jugamos con la misma intensidad que con la que hemos entrenado hoy [por ayer], tenemos muchas opciones de ganar el partido”, aseguraba Edu Charlín al término de la sesión preparatoria. El técnico de los celestes recuperará para este duelo a Cantero, lo que le permitirá reforzar la zona central de su defensa y contar con el futbolista más utilizado esta temporada. Cantero ha participado en un total de 29 encuentros para acumular 2.610 minutos de juego. Por contra, Edu Charlín perderá al delantero Pibe y al defensa Carrera para este encuentro, en ambos casos debido a esguinces de tobillo.

