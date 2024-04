El Frigoríficos logra una victoria para seguir soñando

El Frigoríficos del Morrazo ya está aquí. El conjunto cangués se impuso –con más sufrimiento del esperado– al Fertiberia Puerto Sagunto por 35-29, suma su quinta victoria consecutiva e iguala en la clasificación al Rebi Cuenca. La posibilidad de eludir el play down ya no es una utopía, si bien el cuadro manchego tiene el golaverage a favor y un mejor calendario. Pero con este Cangas en estado de gracia, nada semeja imposible.

Y eso que la de ayer no fue la mejor actuación de los de Nacho Moyano, que no supieron interpretar correctamente el partido y que se movieron a tirones, sin darle al juego la continuidad que precisaba. Todo ello ante un equipo levantino que llegó a O Gatañal descendido matemáticamente y con una auténtica plaga de lesiones –Olivares, Ferré, Del Valle, Correro o Parera–, que minimizó las rotaciones de Toni Malla. Pese a ello compitió de forma más que digna y solo cedió en los últimos minutos del choque.

Sin imponerse desde la defensa

El inicio del Frigoríficos fue, no obstante, esperanzador. No defendió mal y sacó a relucir su velocidad al contragolpe, pero los visitantes acababan encontrando opciones de lanzamiento y el marcador no se acababa de romper. Eso pareció hacer mella en el conjunto local que a partir de esos minutos iniciales fue incapaz de imponerse desde la defensa y lo acabó pagando. Las rentas de dos goles con los que se fue manejando se disiparon y Olba primero y Pueyo después establecían las tablas en el marcador (10-10, minuto 22).

Rajmond Toth dirigiendo las operaciones ofensivas del Cangas, ayer ante el Fertiberia Puerto Sagunto. / Santos Álvarez

Moyano se dio cuenta de que su escuadra no se encontraba cómoda y empezó a hacer retoques en defensa, situando a Santi López como central. Toth y Jenilson estiraron la goma (12-10, minuto 23, con tiempo de Toni Malla). El madrileño puso el 13-10 en una acción en la que las colegiadas perdonaron la exclusión de un defensor visitante y, a renglón seguido, Nolasco marcó el 13-11 antes de caer mal sobre su tobillo. El Cangas sacó de centro y las árbitras detuvieron el partido para atender al jugador visitante. La sorpresa llegó cuando señalaron dos minutos a Mads Thymann. Los levantinos recortaron y el empate no llegó porque Jorge Pérez sacó un penalti y el rechace posterior a Pujol. El Cangas se rehízo y Brais anotó el 15-13 antes de que Pujol marcase fuera de tiempo en una acción en la que Azurmendi se quedó en el suelo tras una clamorosa falta que se merecía sanción disciplinaria.

Igualada visitante

En la reanudación Thymann asumió protagonismo en los locales y Montserrat, con cuatro goles seguidos, en los visitantes, Las tablas volvían de nuevo al electrónico (17-17) y el Frigoríficos parecía incapaz de irse. Ofensivamente encontraba espacios pero en defensa no era capaz de marcar territorio (21-21). Gayo ponía el 22-21 y el técnico levantino pedía tiempo muerto en el minuto 43. El Frigoríficos, ahora sí, dio el estirón. Un par de paradas de Jorge Pérez y las transiciones le dieron réditos para poner el 26-22 (minuto 47) antes de que las dudas volviesen. Ni la exclusión de Nolasco evitó de nuevo que el Sagunto hiciese la goma y obligase a Moyano a detener el partido (27-26, minuto 51).

El madrileño puso a Thymann, Gayo y Brais en primera línea y los tres encontraban portería, mientras que en el otro lado del campo Jorge Pérez realizaba un par de intervenciones. Eso y una pérdida absurda de balón de los visitantes permitía a Fodorean contragolpear para poner el 32-27 y abrochar de forma definitiva la victoria. Malla ordenó defensa individual, pero el desgaste de los suyos y la tranquilidad que, ahora sí, mostró el Cangas, evitaron cualquier sobresalto. La victoria se quedó en casa y el Frigoríficos ya se permite sacar la calculadora y llevar el nerviosismo a Cuenca. Todo es posible.

Ficha técnica:

Frigoríficos del Morrazo: 35 Jorge Pérez; Quintas (3), Gayo (4), Fodorean (3), Dorado (3), Santi López (4) y Jenilson (4) –siete inicial– Elcio (ps), Brais (6), Andrade, Thymann (4), Toth (3), Essam (1), Fuentes y Azurmendi. Fertiberia Puerto Sagunto: 29 Krivokapic; Montserrat (5,2p), Aron Díaz (2), Plaza (4), Nolasco (2), Pueyo (6) y David García (5) –siete inicial– Dani Martínez (ps), Pujol (3), Olba (2), David López, Gallart y Joosten. Marcador cada cinco minutos: 2-1; 4-2; 6-5; 9-8; 13-11; 15-13 (descanso); 17-16; 21-20; 24-22; 27-25; 32.27; y 35-29. Árbitros: Lorena García y Tania Rodríguez. Excluyeron a los locales Jenilson (2) y Thymann, y al visitante Nolasco. Incidencias: Unos 1.900 espectadores en el pabellón de O Gatañal. En los prolegómenos el capitán del Cangas, Juan Quintas, intercambió camisetas con el jugador del Celta Iago Aspas, que presenció el partido en el palco.

Suscríbete para seguir leyendo