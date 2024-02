El Alondras agranda su mal momento

25 puntos de 36 posibles en las 12 primeras jornadas de Liga y tan solo 5 de 27 en los últimos nueve partidos, en los que no ha sido capaz de sumar una sola victoria. Esa es la paradoja en la que vive un Alondras que, con la derrota ante el Viveiro, agranda su crisis de resultados y se cae por primera vez en meses de los puestos que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. “Hay que seguir, no nos queda otra, e intentar cambiar la dinámica”, señala con cierta resignación el técnico de los cangueses, Gonzalo Fernández.

“Somos bastante conscientes de que son dinámicas, y de que cambiará en cuanto seamos capaces de ganar un partido, porque, de hecho, no estamos lejos de hacerlo”, reflexiona, antes de añadir que “el problema es que estamos perdiendo sin merecerlo, como ha ocurrido en los dos últimos encuentros”. El preparador de Oia no le pone un solo pero al esfuerzo de su plantilla, tanto durante la semana como los fines de semana, independientemente de que los resultados no están acompañando como lo hacían hace tan solo unos meses. “Estamos haciendo bien las cosas en los entrenamientos, y competimos bien en los partidos. Solo nos hace falta esa pizca de suerte que nos está faltando”, señala.

Ante el Viveiro el acierto fue el que determinó el resultado final, según la valoración de Gonzalo Fernández. “Tuvimos un par de ocasiones muy claras en la primera parte para adelantarnos. Y en la segunda parte ya hubo pocas opciones, pero en la única falta en nuestro campo que sacan nos marcan”, afirma. Y apunta que “luego tuvimos varias acciones e incluso un posible penalti en la última jugada, pero no marcamos”.

Abel despeja un balón en un encuentro anterior del Alondras en su feudo. / Santos Álvarez

La única fórmula para el entrenador de la escuadra rojiblanca no es otra que el trabajo y el deseo de que el próximo partido llegue cuanto antes. “Tenemos muchas ganas de jugar ya para romper esta mala racha y sumar los tres puntos. Queremos volver a ganar en casa, por nuestra gente y por nosotros, porque lo necesitamos”, afirma.

Ante el Rápido de Bouzas

Volver a la senda del triunfo en el encuentro ante el Rápido de Bouzas (domingo, 17 horas) podría suponer, además, un premio extra. El de volver a ocupar plaza entre los cinco primeros clasificados de la categoría, en zona de playoff de ascenso. Y es que, a pesar de los negativos resultados de los cangueses –no ganan desde el pasado 26 de noviembre, hace casi tres meses– siguen muy bien posicionados en la tabla clasificatoria. El Alondras es séptimo con 30 puntos en su casillero, uno menos que su rival del domingo y que un Silva que es quinto y marca el límite de la promoción La UD Ourense, cuarta con 33 puntos, también está a tiro, y juega este fin de semana ante el segundo clasificado, el Gran Peña Celta C.

En cuanto al apartado de bajas, Gonzalo Fernández está pendiente del estado físico de tres de sus futbolistas, los mediocentros Ube y Yahvé, y el extremo Mauro. Ube arrastra problemas en los isquiotibiales que le han hecho perderse los partidos ante Viveiro y Somozas. Yahvé, por su parte, tiene molestias en los adductores y Mauro, finalmente, en una de sus rodillas. La idea es poder recuperar a los tres por su importancia en los esquemas del preparador de Oia.

Una sequía de 419 minutos de cara al gol

Entre los males que aquejan al Alondras en las últimas semanas está el de la falta de gol. La pólvora de los cangueses parece hacerse secado en las últimas semanas, acumulando cuatro encuentros sin anotar (Paiosaco, Somozas, Atlético Arteixo y Viveiro) y un total de 419 minutos. Su última diana fue ante la UD Ourense, en el minuto 31, y curiosamente fue Samuel jugador del equipo ourensano, el autor de ese tanto en propia meta. Desde entonces, ningún rojiblanco ha sido capaz de perforar la portería contraria. Manu García continúa siendo el máximo realizador del equipo de O Morrazo con siete tantos. El problema es que las concentró en otras tantas jornadas, en las que veía puerta con mucha facilidad. Su último gol fue ante el Betanzos, en la decimosegunda jornada, coincidiendo con el último triunfo de los suyos. Desde entonces no ha sido capaz de marcar.

Tras el canterano, los dos referentes anotadores de los morracenses son Íker Villanueva y el capitán Mauro, que han aportado tres goles cada uno. Los mediocentros Ube y Yahvé han marcado dos, y Agujetas, Diego, Félix y Goitia uno cada uno de ellos. Los dos tantos restantes de la tarjeta del Alondras corresponden a jugadores rivales en propia meta. En total los de Gonzalo Fernández han marcado 23 tantos en 21 jornadas de competición, una cifra que es la octava del ranking de la Liga, igualada con la del Arosa. Gran Peña (34) y Bergantiños (33) son líderes en este apartado.