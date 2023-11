“Hemos recuperado gente y ahora somos más competitivos que nunca”

Un gol cada 55 minutos. Esa es la espectacular tarjeta que presenta Manu García con el Alondras después de haber logrado cuatro dianas en los últimos tres partidos de Liga ante Gran Peña, Arzúa y Barbadás. A sus 25 años y en su tercera etapa con la elástica alondrista, el delantero cangués busca su sitio y la continuidad en el fútbol que no ha podido tener a causa de las lesiones. Ahora, señala, es el momento de recoger los frutos del trabajo y de disfrutar, algo de lo que también se beneficia el cuadro de O Morrazo, que con sus tantos ha ganado sus últimos tres partidos.

Se formó en las categorías inferiores del Alondras y apenas pudo disputar una vuelta del torneo en la temporada 20-21 al tener que regresar a Estados Unidos por estudios. En el verano de 2021 se rompió los ligamentos y el menisco de la rodilla, y volvió la pasada campaña, en la que también tuvo que superar una lesión de menisco en la otra articulación. Ahora, con las lesiones en el olvido, Manu García se centra en disfrutar el momento.

– Cuatro goles en los últimos tres partidos. Está en un momento dulce de cara a la portería contraria.

– Sí, es cierto, es algo que nunca me había pasado y que hay que disfrutar.

– Después de dos temporadas complicadas a causa de las lesiones, parece que es una compensación a todo el sufrimiento de estos últimos tiempos.

– Sí, primero me rompí el ligamento cruzado y el menisco de la rodilla y estuve un año sin jugar, que me dejó sin poder ir a Estados Unidos a estudiar el último semestre de mi carrera. Después me rompí el menisco de la otra rodilla pero poco a poco he podido volver. Al final ves que el trabajo ha servido de algo.

– Está brillando justo en un año en el que se le ha fichado mucha competencia en la parcela ofensiva, con las llegadas de Manufre, Félix, Facu Moreyra, Fran Monroy, la subida desde los juveniles de Goitia...

– Es cierto que han llegado muchos jugadores para la parte de arriba, pero todos con características distintas. Manufre y yo tenemos un perfil similar pero la idea del míster es la de ir eligiendo los jugadores en función del rival. Este año empecé sin jugar mucho pero ahora estoy teniendo la oportunidad de hacerlo y hay que disfrutarlo.

– ¿Hay alguna explicación a este idilio con el gol, que lo sitúa también entre los máximos realizadores de la Tercera RFEF?

– Desde el verano estoy trabajando mucho con una parte de preparación física en gimnasio y otra de entrenamiento. Siempre cuesta un poco arrancar, pero esta temporada parece que algo menos, así que hay que estar contento porque las cosas estén saliendo bien.

– Encima su buen momento en lo particular está viéndose acompañado por el momento del equipo, con un gran arranque de Liga.

– Sí, estamos en una buena posición y hemos adquirido una buena dinámica de entrenamientos y partidos, y eso se refleja en el campo y en los resultados. La derrota de Bouzas, en los últimos minutos, fue dura, y normalmente es complicado levantarse de un palo así, pero nosotros lo hemos conseguido encadenando varias victorias.

Aprovechar la dinámica

– Son cuartos con 15 puntos. La Liga aún está comenzando, pero supongo que se entrena de otra manera cuando uno se ve entre los mejores de la categoría.

– La verdad es que el enfoque de la semana se hace de modo distinto. La actitud del grupo es diferente desde el principio de semana, así que lo que hemos de hacer es seguir entrenando y aprovechando esta buena dinámica para darle continuidad.

– El buen inicio tiene aún más mérito habida cuenta de los problemas de lesiones que ha tenido el equipo, y que le llevaron a no poder completar la convocatoria en la mayoría de partidos.

– Sí, en los primeros partidos de Liga ni siquiera pudimos completar la lista. Tuvimos muchas lesiones, pero en las últimas semanas hemos ido recuperando jugadores, completando convocatorias y ahora somos más competitivos que nunca. Pero también fuimos muy competitivo a pesar de las ausencias. El equipo rindió igualmente e hizo que no se notasen tanto.

– Tres victorias seguidas, pero todas ellas con resultados ajustados y con sufrimiento.

– Es que en Tercera no hay partidos fáciles. Ya nos pasó ante el Arzúa, que fuimos perdiendo casi todo el encuentro y acabamos ganando al final. En casa también estamos sufriendo, pero hemos acabado sacando los últimos duelos.

– Parece que puede ser la dinámica en una categoría que parece estará marcada por la igualdad.

– Sí, igual que todos los años. La Liga es muy competida y esta temporada no será una excepción.

Ante el Polvorín, el fin de semana

– ¿Qué podemos esperar del equipo este fin de semana, ante el Polvorín?

– Iremos con muchas ganas y al cien por cien, a competir y a tratar de sacar un resultado positivo.

– ¿Qué ha cambiado con Gonzalo Fernández en el banquillo con respecto al año pasado?

– David Páez era un perfil diferente y a mí me ayudó mucho. Este año contamos con futbolistas a los que les gusta tener la pelota, gente de mucha calidad, y lo estamos aprovechando bien.