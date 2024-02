Thyman: “Estoy habituado a jugar en clubes como el Cangas”

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro viaja hoy hacia Logroño, donde mañana comenzará la segunda vuelta de la Liga Plenitude Asobal. Antes de viajar el club presentó oficialmente a su segundo refuerzo en el mercado invernal: el lateral izquierdo danés Mads Thymann, que fichó por el club cangués hasta final de temporada. El jugador procede del Mors-Thy de la liga de Dinamarca, un equipo que está peleando por meterse en la fase por el título. Un objetivo bien distinto al del Cangas. “En realidad estoy acostumbrado a jugar en clubes en la misma situación que el Frigoríficos, equipos que están peleando por evitar el descenso. Lo de estar arriba es algo de los últimos dos años”, explicaba el nuevo fichaje cangués.

El jugador –de 27 años y 1,96 metros– ya se entrenó con sus nuevos compañeros, aunque de momento su entrenador, Nacho Moyano, no quiso aclarar si estará disponible para debutar mañana mismo contra el Logroño. Thyman pasó satisfactoriamente un reconocimiento médico en la clínica SaúdeSport, que es uno de los principales colaboradores del Cangas, y explicó que está completamente recuperado de su lesión de tobillo. “Estoy bien. Quizás no para jugar los 60 minutos de partido, pero estoy preparado”, contaba ayer.

El primera línea mostró un gran sentido del humor y reconoció que los últimos tres días han sido “muy locos”, pero al mismo tiempo “divertidos”. Su incorporación al Cangas se fraguó y concretó de manera fulgurante y ayer volvió a acordarse del primer danés que defendió la camiseta del Frigoríficos: el portero Kasper Hvidt. “Hablé con él y me habló muy bien del club y de la afición. El Cangas se parece mucho a los equipos en los que jugué en Dinamarca: clubes que son como una familia y con una afición muy apasionada”, contaba ayer en su presentación. Aunque la pasión danesa y nórdica nada tiene que ver con la que vivirá en O Gatañal: “Allí la gente es más reservada y tranquila”, matizaba con buen humor. En los informes que le trasladó Kasper también valoró especialmente otra de sus apreciaciones: “Lo más importante que me dijo es que aquí la gente te apoya dentro y fuera de la pista”.

Mads Thyman explicó que no se tuvo que pensar mucho la posibilidad de fichar por el Cangas. La oferta le llegó quizás en el momento adecuado, en el que realmente podía plantearse la aventura de salir de su país y probar una nueva experiencia. La lesión en su tobillo izquierdo y el empuje de una nueva generación de jugadores le hizo perder protagonismo en el juego de su equipo, por lo que no dudó. “La propuesta de Cangas me llegó en el mejor momento para aceptarla”, afirmó.

En la presentación de ayer estuvo acompañado de Nacho Moyano, que valoró la polivalencia de Thyman, que puede jugar en ataque y defensa y que le permitirá al Cangas ahorrarse cambios en las transiciones, así como su perfil de jugador nórdico con buena técnica de pase y lanzamiento. El danés explicó que en ataque se desempeña en la lateral izquierdo, mientras que atrás “puedo defender en cualquiera de las posiciones”.

Desde el primer momento es consciente de que el objetivo al que se enfrenta el Frigoríficos del Morrazo es la salvación. “Y si podemos evitar la fase de promoción, mejor”, remachó. Una situación que insistió que no es nueva para él. “Con mis dos clubes anteriores –el Lemvig-Thyboron y el Mors-Thy– estaba más acostumbrado a jugar por evitar el descenso que por la parte alta. Está claro que perder es malo, pero la derrota de alguna manera también forma parte del aprendizaje y debe servir para mejorar”, reflexionó.

Mads Thyman se mostró muy cauto a la hora de valorar el nivel de la Liga Plenitude Asobal o para compararla con la danesa. “No me atrevo a pronunciarme. Lo que está claro es que aquí hay mucha diferencia entre el F.C.Barcelona y el resto, algo que también pasa en Dinamarca, pero con dos equipos [Aalborg y Fredericia]”, contó.

Y demostró que ya se tenía estudiado el calendario de Asobal. “Creo que nos toca con el Barcelona en la antepenúltima jornada. Es una buena oportunidad para hacer un buen partido”, concluía Thyman.