Mads Thymann: "Venir aquí es una buena oportunidad y una nueva experiencia"

El Frigoríficos del Morrazo ya tiene al ansiado refuerzo que le permita paliar la baja del lesionado Juan del Arco. La apuesta de la entidad que preside Alberto González es el lateral danés de 27 años Mads Thymann, que procede del Mors-Thy Handball, quinto clasificado en la liga de su país natal y que se incorporó ayer mismo a los entrenamientos del equipo cangués tras haber pasado el reconocimiento médico. Thymann mide 1,96 metros, pesa 110 kilos, y ha desarrollado toda su trayectoria deportiva en Dinamarca, primero en las filas del Lemvig-Thyboron y las dos últimas campañas en el Mors-Thy, del que sale tras haber participado poco en esta temporada a causa de una lesión en su tobillo izquierdo de la que ya se encuentra totalmente recuperado.

“Venir a Cangas es una buena oportunidad. Tengo 27 años y es un buen momento para probar una experiencia nueva, sobre todo después de haber estado medio año sin jugar”, afirma el jugador, que no manejaba referencias del club de O Morrazo hasta que habló con Kasper Hvidt, compatriota que pasó por O Gatañal antes de brillar en Lemgo, Ademar, el desaparecido Portland San Antonio o el Fútbol Club Barcelona. “Me habló muy bien del club, de la gente, del pueblo, y de que había muy buen marisco”, señala.

Thymann anotó la pasada campaña 72 goles en 25 partidos tras haber marcado en la anterior con el Lemvig-Thyboron 123 en 32, su mejor marca personal. Es un jugador completo, ya que a una buena capacidad de lanzamiento exterior en la parcela ofensiva, une su fortaleza en el aspecto defensivo, donde puede actuar tanto en el centro como en uno de los segundos. Él mismo se describe como “un jugador de equipo, creo que puedo ayudar tanto en defensa como en ataque, y espero ser una pieza más dentro de este grupo”.

Ha sido precisamente esa capacidad para actuar en los dos lados de la cancha la que ha decantado la balanza a favor del danés, descartando el Frigoríficos del Morrazo su idea inicial de fichar a un central puro. Los perfiles que ofrecía el mercado eran directores de juego de escasos centímetros y sin aportación defensiva. El club optó por no traer un jugador de características similares a la de Rajmond Toth, y abrió las opciones para contar con un primera línea más completo. Y es que sin el lesionado Del Arco y con la salida de Brandao, el Cangas se queda sin dos opciones para la defensa. La llegada de Eduardo Mendonça para el pivote da posibilidades ofensivas, pero el luso no es un especialista atrás. Perder a otro era un lujo que el Cangas no se podía permitir.

Con el fichaje de Thymann el Frigoríficos cierra el mercado invernal con dos incorporaciones –el danés y el portugués Mendonça– que palíen las bajas de Del Arco y Brandao. Ahora le tocará a Moyano acelerar el proceso de adaptación de ambos a sus sistemas para que el rendimiento que ofrezcan sea, si no inmediato, sí lo más rápido posible, habida cuenta de que ambos arrastran el hándicap de no haber llegado en sus mejores condiciones físicas, el luso por estar sin equipo desde septiembre, el danés por salir de una lesión importante.

La otra lectura que ofrece el mercado invernal del Cangas es la de que Rajmond Toth asumirá más galones en la dirección de juego, tras sus buenas actuaciones en los últimos partidos de la primera vuelta. La opción de Santi López es otra de las que están encima de la mesa para Moyano.

Moyano habla de un jugador “muy completo”

El técnico del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, define a su nuevo pupilo como un jugador “muy completo, que creo que nos puede aportar algo de experiencia, si no en la Liga Asobal, sí en cuanto a liderazgo”. En este sentido, subraya que “sabe lo que hace y tiene capacidad de lanzamiento exterior y mucha capacidad de pase, como buen jugador de la escuela nórdica”. Defensivamente, apunta el preparador madrileño, también podrá aportar en todas las posiciones del sistema defensivo.

Sin poder sacar demasiadas conclusiones tras un único entrenamiento, Moyano sí apunta que Thymann deberá pasar por un lógico proceso de adaptación, “para que le enseñemos el balonmano que se juega aquí, que no es mejor ni peor, sino diferente al que está acostumbrado”. Recuerda asimismo que “está en la última fase de la vuelta después de una lesión, a un 75-80 por ciento”, pero que las sensaciones ofrecidas son bastante positivas.