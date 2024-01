El Moaña exhibe fiabilidad ante los equipos de su Liga

Las dos victorias del Club Deportivo Moaña frente al Ribadumia y a la Cultural Areas en la segunda vuelta de la campeonato no han hecho sino confirmar la extrema fiabilidad del conjunto celeste en su Liga particular. La escuadra que dirige Bruno Gago únicamente ha perdido uno de los 13 encuentros que ha disputado frente a los equipos que están por debajo de ella en la tabla clasificación. Siete victorias y cinco empates adornan su espectacular desempeño en estos duelos directos en los que está sentando las bases de su permanencia en la categoría.

Los moañeses son séptimos con 27 puntos, y 26 de ellos los han logrado ante los once rivales que están situados por detrás. Tan solo el Areas fue capaz, en la primera vuelta, de doblegar a los de O Morrazo, capaces de sumar en el resto de choques. De este modo, el Moaña ha derrotado a Velle, Allariz, Atlético Arnoia, Atios, Porriño Industrial, Areas y al Ribadumia, y ha consechado empates frente a este último equipo, además de Antela, Barco, Cambados y Alertanavia.

Gago no concede especial importancia a estos números sino al hecho de que “somos capaces de competir muy bien contra todos. Y la sensación que nos queda es que hemos merecido algún punto más, No hay partido en el que no hayamos estado metidos, en el que no hayamos competido”, subraya. La única excepción, y parcial, es la del Céltiga, “que fue bastante superior durante 60 minutos, aunque luego conseguimos encerrarles”.

El contraste llega con los seis primeros clasificados de la Preferente Sur, contra los que el Moaña únicamente ha sido capaz de sumar un punto, el empate ante el Juvenil de Ponteareas, sexto en la tabla. Contra los cinco primeros, cinco derrotas (Villalonga. Portonovo, Céltiga, Choco y Valladares). “Te ganan equipos que no necesitan generarte demasiado. El Villalonga nos marca en su primer tiro a puerta en el minuto 60, después de que nosotros tuviésemos dos mano a mano y otras dos ocasiones para empujarla”, explica, antes de añadir que “y el Choco te gana con dos goles en el descuento desde fuera del área”. Su conclusión es que “ningún equipo fue mejor que nosotros. No puedo estar más contento”.

Golaverage ganado con Areas y Ribadumia

Más allá de ocupar la séptima posición, lo realmente importante para los moañeses es la distancia que llevan al decimoquinto clasificado, diez puntos sobre el Barco, que está fuera del descenso directo pero que sería el primer perjudicado por los posibles arrastres. Eso sí, las distancias en la zona intermedia son mínimas, con ocho equipos en un margen de cuatro puntos entre el séptimo (el Moaña con 27) y el decimocuarto (el Antela con 23). Por ello, Gago le concede un valor extra al hecho de haber ganado el golaverage particular con Ribadumia y Areas, sus rivales en la segunda vuelta.