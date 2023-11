Cangas organiza su XLVIII Trofeo de Pedestrismo

Cangas ultima la organización del XLVIII Trofeo de Pedestrismo Memorial Pepe Cordeiro, que se disputará el domingo 3 de diciembre con la intención de al menos igualar la participación del año pasado, cuando se situó en los 500 corredores entre la prueba popular y las de categorías inferiores. La cita –que fue presentada ayer en un acto al que asistieron el secretario del Vila de Cangas (club organizador), Óscar Gil, la vicepresidenta, Teresa Fernández, y de la edil Iria Malvido– se llevará a cabo en un circuito urbano en el centro del municipio y con inicio a las 10 horas desde el entorno de la plaza de abastos.

La inscripción permanece abierta hasta el próximo martes inclusive y debe realizarse en la página web de championchipnorte. Es gratuita para todas las pruebas salvo para la popular, que tiene un coste de 10 euros e incluye el regalo de una camiseta conmemorativa. El alquiler del chip costará, asimismo, 2 euros. A mediodía de ayer había 109 anotadas, pero los organizadores confían en que la cifra se incremente exponencialmente en estos días.

La carrera absoluta –para nacidos desde el año 2007 en adelante– completará una distancia de 10 kilómetros, con cinco vueltas a un circuito situado entre el cruce de Longán y la rotonda situada junto a la lonja. Será similar al año pasado, si bien Gil apuntó que se estudia recuperar en próximas ediciones el trazado desde Aldán a Cangas.

Inicio a las 10 con los más pequeños

La categoría sub 10 saldrá a las 10 horas y recorrerá 500 metros, la sub 12 lo hará a las 10.15 horas para completar una prueba de 1.000 metros, y la sub 14 partirá a las 10.30 horas con 1.500 metros de recorrido. Luego será el turno de los minibenjamines, con 250 metros de recorrido y salida a las 10.45 horas. Y por último, los sub 16 saldrán a las 11 horas, con una distancia de 2.000 metros para las mujeres y de 3.000 para los hombres. Antes de la salida de la prueba absoluta, alrededor de las 11.30 horas, se celebrará la entrega de trofeos para estas categorías. La de la carrera popular está prevista para las 13.15 horas.

Cestas navideñas para los tres primeros

Los tres primeros clasificados de la carrera absoluta se llevarán cestas navideñas de premio, tanto en categoría masculina como femenina, así como trofeos. En el resto de categorías habrá trofeo para los ocupantes del podio y medallas para las categorías minibenjamín, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. En veteranos habrá una única categoría salvo que compitan en ella más de 20 deportistas, lo que desdoblará la misma en veteranos A y B.

Óscar Gil reconoce que la longeva prueba –que hubiese cumplido este año 50 ediciones de no haber mediado la pandemia– batalla contra la tendencia de una menor participación en las carreras populares. “Para nosotros lo importante son los atletas de base y ahí sí que tenemos muchos niños”, dice. Iria Malvido, por su parte, subrayó la importancia de seguir apoyando pruebas de este estilo, destacando que sean en la calle y que generen espectadores aparte de participantes.