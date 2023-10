La Liga Keniata de Moaña levantó el telón al campeonato con la participación más numerosa de los últimos años –un total de 23 equipos– y con el liderato del Crispametal, que aprovechó el descanso del Casa Adriano para auparse a lo más alto después de haberle endosado una manita al A Camelia. El líder, uno de los equipos fuertes de la pasada temporada, da continuidad a su buen año en una primera semana en la que el vigente campeón no jugó, a la espera de su debut este fin de semana.

La segunda posición provisional es para el Electricidad Bermúdez, que venció 6-3 a otro de los conjuntos veteranos del torneo, el Máikel and Best Sport, dejando en el tercer escalón del podio a Orquesta Magos y Decoraciones Fernández. El primero de ellos venció por 5-2 a otro de los nombres nuevos de esta temporada, el Unión Penosa. El mismo resultado firmó el Decoraciones Fernández ante el Leña Verde, en un triunfo que lo encamina en su objetivo de pelear por estar en el grupo que luchará por el título en la segunda fase del campeonato liguero.

El Cervecería O Carlete se impuso por 3-0 a otro de los debutantes de la temporada, el Bruno The Rock Barbers, lo que le sirve para estar en el grupo cabecero de la categoría tras un fin de semana en el que únicamente se registró una igualada. El empate correspondió a dos de los equipos con más años de rodaje en el torneo, Electricidad Bermúdez y Máikel and Best Sport. Ambos ofrecieron espectáculo en el arranque de Liga y certificaron un empate a tres goles que los sitúa en el centro de la tabla clasificatoria.

Marcadores ajustados

El Fulming Royal, por su parte, ganó por 4-2 al A Centoleira, logrando tres puntos que pueden ser importantes para situarse en la zona media alta. Sufrió algo más el Bar Ramona con el Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar, ya que tuvo que resolver su compromiso de forma muy ajustada, por 4.3. Algo similar le ocurrió al Kanillas Athlétic con el Retoral/Piscis/Chiringo A Borna, en un encuentro que finalizó con victoria para los primeros por 2-1.

En la misma línea se situó el duelo de otro de los favoritos a estar en posiciones de podio, el Getelec Instalaciones. Su duelo ante el Vinoteca A Cepa Bueu fue igualado y tan solo se pudo resolver con un solitario gol, que le dio los tres puntos a los primeros en un torneo que, con permiso del Casa Adriano, se presume igualado en el resto de choques.

El sistema de competición será similar al del año pasado, con una primera fase a una vuelta con duelos todos contra todos y una segunda en la que los equipos se dividirán en dos grupos.