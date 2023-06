Luis Montes: “La idea de juego que me gusta encaja con la del Bueu Atlético y viceversa”

Luis Montes ejerce ya como técnico del Bueu Atlético y perfila una plantilla que ofrecerá pocas novedades con respecto a la pasada temporada. El preparador asume con ilusión su tercera etapa en el club tras haber estado como jugador en juveniles y como entrenador de la base. “Conozco la casa y siempre he estado a gusto en ella. Ya se ve cómo es cuando hay jugadores que llegan casi circunstancialmente y acaban siendo de la casa”, afirma, para sentenciar que “la idea de juego que me gusta encaja con la que tiene el Bueu y viceversa”, justificando las razones que lo han traído de nuevo al club que preside Manolo Castro.

“Ya había tomado la decisión de dejar Lavadores y, además del proyecto que me presentaron, me gustó la ilusión que me transmitieron”, explica el preparador del cuadro buenense. “Coincide con lo que quiero, jugadores de casa, trabajo de base, una plantilla local y enganchar al pueblo”, resume. No queda otra habida cuenta de las limitadas posibilidades económicas de la entidad en una Primera Nacional que Montes ve “más profesionalizada, con clubes que lo son y otros que están a medias. Que los jugadores se muevan solo por el proyecto y la ilusión y no por el dinero es muy complicado”.

Montes reconoce que no es un técnico de marcarse objetivos numéricos pero tampoco del tan manido “partido a partido”. Prefiere centrarse en “una filosofía de formar jugadores y de trabajar con gente muy joven. Está claro que sí queremos salvar la categoría sin apuros, pero más allá de ahí solo podemos garantizar implicación, trabajo, y mantener la misma filosofía”. Dentro de este camino, considera “fundamental” la recuperación del equipo juvenil. “Es una de las mejores noticias, por estructura y por las dificultades que tenemos para fichar. El Bueu Atlético tiene que vivir de su base, de su cantera, y que el 80 por ciento de la plantilla sea propia”, subraya. “Si alguien viene de fuera, mejor, pero hay que formar equipos de nivel y que se garantice la continuidad en la base”.

Proyecto a medio-largo plazo

Sus palabras denotan que, aunque haya firmado por solamente una temporada, el proyecto que inicia será a medio o incluso largo plazo. “Es una de las cosas que hablamos en la primera reunión. No queremos un proyecto de un año. A lo mejor es lo que dura, pero a mí me gusta que haya continuidad, poder seguirlo”, señala. Y en esta línea apunta que “hay que pensar también en continuar lo que ya está hecho, el trabajo que hicieron Irene [Vilaboa] y Moncho [Curra] y la directiva en estos años”.

El club ata la continuidad de Roque y Brais

La gran noticia para Luis Montes es que podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla de la pasada temporada, que ha mostrado al club su intención de continuar un año más. Entre los renovados están Brais y Roque, dos de los jugadores más cotizados de la categoría, que han rechazado inmunerables ofertas –no solo de la Primera Nacional, sino incluso alguna de superior categoría– para quedarse en Bueu. “Es increíble su implicación; no han tenido dudas”, destaca Montes.

El preparador contará asimismo con los primeros líneas Meira, Éber y Pedro; los extremos Javi Torres, José López, Gonzalo y Andrés; y con los pivotes David Iglesias y Domato, además de con el especialista defensivo Miguel. A ellos se unirá el pivote Eloy, que la próxima campaña se centrará únicamente en el primer equipo. La única baja segura es la del portero Yeray, que ficha en el Reconquista, mientras que Mauro está pendiente de temas laborales para poder comprometerse. El portero Iván y el extremo Diego Dios alternarán el primer equipo con el de Autonómica. En el capítulo de fichajes las prioridades están claras y comienzan por la contratación de un portero, una pieza tan fundamental como complicada de encontrar. Además, se buscan uno o incluso dos primeras líneas para dar más opciones al juego buenense.