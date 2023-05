El Frigoríficos, a imponer su mayor necesidad

De ocupar plaza de descenso directo a acabar la jornada incluso fuera de la promoción. Ese es el camino que quiere recorrer el Frigoríficos del Morrazo en el partido que esta tarde (19 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los castellanoleoneses Colmenero Guillén y Rollán Martín) afronta ante el Fraikin Granollers, y en el que buscará un triunfo vital que le permita continuar muy vivo en la lucha por la permanencia en la Liga Asobal Plenitude. El conjunto cangués iniciará el duelo en el penúltimo puesto tras la victoria del viernes del Guadalajara sobre el Anaitasuna, un resultado que, no obstante, permitiría a los cangueses poder adelantar en la tabla a ambos equipos en caso de ganar hoy a los vallesanos.

“Si ganamos saldremos hasta de la promoción, e incluso si se dieran los resultados normales, podríamos avanzar varias posiciones y meter a muchos equipos en la pelea”, seña el técnico de los de O Morrazo, Nacho Moyano. Los cangueses iniciarán su encuentro con 18 puntos en su casillero, los mismos que un Guadalajara que tiene mejor golaverage, y por delante de un Cisne (13) ya descendido. Anaitasuna y Sinfín tienen 20 puntos, y el Atlético Valladolid 21, con el duelo de estos dos últimos previsto para hoy. “Nosotros lo único de lo que debemos preocuparnos es de ganar, de hacer lo nuestro”, subraya el preparador madrileño.

La imperiosa necesidad de ganar debe ser la mejor arma de un Frigoríficos del Morrazo que se juega media vida en este choque. “Es cierto que ellos quieren ser segundos, pero lo que nosotros nos jugamos es más importante, la permanencia”, recalca Moyano, en unas palabras similares a las que ya pronunció el extremo Mario Dorado durante la semana. La motivación del Cangas, unida a la auténtica olla a presión que, a buen seguro, será hoy O Gatañal, deben alimentar los motores de un conjunto cangués preparado para dar el do de pecho. “Sabemos lo que nos jugamos y tenemos que dar nuestra mejor versión. Hay que tirar para adelante y mostrar la mejor cara”, explica el entrenador madrileño, que rechaza “estar a la expectativa de cómo afrontarán ellos el partido. Eso no debe importarnos”, dice.

La fórmula mágica para encontrar el camino hacia la victoria no difiere de la ya habitual. Un excelente desempeño defensivo y un buen repliegue que impida a los de Antonio Rama mostrar una de sus mejores apuestas, la de las transiciones. La tercera pata no será otra que la de la solvencia ofensiva. Más allá de tener un mayor o menor acierto –que también sería importante– lo fundamental será no regalar balones que se traduzcan en goles fáciles del rival.

La única duda para Moyano en la convocatoria es la de Asier Iríbar. El jugador cedido por el Bidasoa ha acabado bien la semana tras haber sufrido unos problemas musculares, y no será hasta hoy cuando el técnico decida si entrará o no en la lista. En caso afirmativo, deberá realizar otro descarte. Los jugadores disponibles son los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Del Arco, Toth y Rubén; los laterales Brais, Fodorean, Aizen, Gayo e Iríbar; los pivotes Quintas, Martín y Chaparro; y los extremos Dorado, Moisés, Jenilson y Vilanova.

Amigó será baja en los de Antonio Rama

El Granollers llegará a O Gatañal con una baja sensible en sus esquemas defensivos, la del especialista Joan Amigó, que se recupera de una lesión con vistas a llegar a tiempo para la Final Four europea del próximo fin de semana. El resto de efectivos estará a disposición de Antonio Rama, con el objetivo de asegurar cuanto antes la tercera plaza de la Liga y, por tanto, su presencia la próxima temporada en competiciones continentales. Pero tampoco desdeñan los catalanes la posibilidad de optar al segundo puesto, ocupado por un Rebi Cuenca del que solo lo separa un punto. La otra baja que tiene el Granollers es la ya conocida del lesionado de larga duración Adriá Martínez.

Casi equilibrio en los duelos en O Gatañal

La igualdad ha sido la tónica histórica en los duelos entre el Frigoríficos del Morrazo y el Granollers disputados en O Gatañal. De las 22 ocasiones en las que ambos conjuntos se han enfrentando en la Liga Asobal, el balance es más que equilibrado, con nueve triunfos cangueses, diez visitantes y tres empates. Una victoria local dejaría la tabla de enfrentamientos en tablas. El último precedente entre el Cangas y el equipo vallesano fue el de la pasada temporada, en la que los de O Morrazo se impusieron por 26-20 en un gran encuentro de los de Nacho Moyano.