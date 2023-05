“Este equipo, el club y la afición se merecen seguir en la Asobal”

Llegó con la difícil papeleta de hacer olvidar a un Dani Fernández catapultado desde Cangas a la selección nacional y a la Bundesliga tras dos extraordinarias temporadas. Mario Dorado ha ido haciéndose poco a poco con su espacio en el Frigoríficos del Morrazo para convertirse en el máximo realizador de los de Nacho Moyano, con 110 dianas. El extremo andaluz deberá ser uno de los hombres importantes en un conjunto cangués que se juega toda la temporada en tres partidos, comenzando por el decisivo de este domingo en O Gatañal ante el Fraikin Granollers.

Responsabilizado y sabedor de la importancia de los puntos en juego, Mario Dorado apunta a que el Cangas pueda ofrecer su mejor versión el domingo para sumar la victoria ante el Fraikin Granollers.

– El domingo llega una auténtica final por la permanencia. ¿Cómo se encuentra el equipo?

– Bastante bien. Ante el Ademar demostramos lo que queremos ser, y esta semana se ha visto en los entrenamientos más garra, mucha concentración... El fin de semana vamos a darlo todo aunque sea un partido complicado, porque ellos se están jugando la segunda posición. Pero nuestro objetivo es más importante que el de ellos, porque irán sí o sí a Europa y nosotros peleamos por la permanencia.

– Habrá que hacer valer entonces esa mayor necesidad para lograr el título de los humildes, la permanencia.

– Sí, porque tanto el equipo como el club y la afición se merecen estar en Asobal. Si ves uno a uno a la plantilla no somos los mejores, pero sí un buen equipo que puede luchar en mitad de la tabla, aunque por circunstancias como las lesiones no haya podido ser.

– Es el momento de hacer valer el factor O Gatañal.

– Es que, salvo alguna pájara como la del Guadalajara, nosotros en casa es donde somos más fuertes. Aquí, si damos un 100%, la afición nos da ese plus para llegar al 120%.

– Poder disfrutar de esta afición era una de las cuestiones que le empujaron a fichar por el Cangas, dijo usted en verano.

– Sí, cuando venía aquí con el Benidorm había un buen ambiente, pero es que el de ahora es espectacular. La afición es el plus que siempre necesitamos para sacar adelante los partidos.

– Lo cierto es que, más allá del Guadalajarada y de la irregularidad de la segunda vuelta, en casa están siendo bastante sólidos.

– Sí, fuera siempre es complicado ganar, así que en casa hay que tener regularidad y no podemos dejar escapar los puntos.

– Hablaba Nacho Moyano de que más allá del rival, este es un momento para centrarse en nuestro equipo, en dar la mejor versión.

– Es cierto, porque un equipo no va a tener éxito si se centra en mil cosas o en cuestiones que no vienen a cuento. Tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer y jugar con ello.

– El Granollers llega para pelear por la segunda plaza, pero a nadie escapa que podría tener un ojo en la Final Four europea.

– Sí, es cierto que hemos hablado de ello, pero no debemos centrarnos en eso. Es un equipazo que está completando un año increíble y no se va a dejar nada. Hay que luchar al cien por cien y no relajarnos en ningún momento ni bajar de intensidad a un 80. Hemos de ir siempre a muerte.

– Ante un rival de esa calidad, tocará realizar un partido muy completo, rozando la perfección.

– Nosotros siempre tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible, pero después influyen muchas cosas. Si después ellos no tiene su día, mucho mejor. Y si a nosotros no nos salen en algún momento, hay que ser maduros para hacer un clic en la cabeza y dar un paso adelante para cambiar esa dinámica.

– ¿Dónde puede residir la clave para vencer al Granollers?

– En ser contundentes en defensa. Hay que frenarlos como sea ya desde la primera bola, no dejarlos jugar cómodos, que no corran al contragolpe. La clave será tener una buena defensa y cortar mucho su juego en estático.

– A nivel individual, ¿cómo valora su primera temporada en el Cangas?

– Muy positivamente. Me han ayudado muchísimo, cuentan mucho conmigo en el equipo y eso me está haciendo crecer como jugador. Estoy muy agradecido por todo lo que me están enseñando Nacho [Moyano] y el equipo.