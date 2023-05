Un duelo para alejar el descenso directo

La permanencia en la Liga Asobal Plenitude pasa por el encuentro de este domingo (19 horas, pabellón de O Gatañal) ante el Fraikin Granollers. Esa es la realidad de un Frigoríficos del Morrazo que prepara con mimo una auténtica final que podría acercarle de modo importante a su objetivo, un hecho al que no es ajeno su entrenador, Nacho Moyano. “Sumar los dos puntos significaría dar un paso enorme de cara a evitar el descenso directo. Y ganar tiene que ser nuestra meta”, manifiesta el técnico madrileño.

La derrota del Cangas el pasado viernes ante el Ademar ha quedado amortiguada por los pinchazos de Guadalajara y Sinfín, y por la previsible derrota del Anaitasuna en el encuentro que tiene aplazado ante el Fútbol Club Barcelona. De los rivales directos de los de O Morrazo por la permanencia únicamente el Atlético Valladolid consiguió sumar. Con tan solo tres jornadas por consumir, Moyano traiciona levemente sus principios y admite que “a estas alturas no solo ves lo tuyo, sino que también tienes un ojo en los rivales. Lo contrario sería mentir”. Y en esa perspectiva, “se dieron resultados que nos han favorecido”. Eso sí, ver lo que hacen los demás no debe suponer perder el foco en lo propio. “Hay que dar por descontado que 18 puntos [los que suma su equipo] no son suficientes para salvarse, y que hemos de hacer lo nuestro, porque nadie lo va a hacer por nosotros”, subraya.

El fin de semana podría resultar propicio para los intereses de un Frigoríficos del Morrazo que debe ganar al Granollers para así poder beneficiarse de un doble enfrentamiento directo, el que medirá por una parte a Guadalajara (16 puntos) y Anaitasuna (20), y por la otra a Valladolid (21) y Sinfín (20). “Hay que ganar, y después ya veremos si nos favorece más o menos lo que hagan los demás”, razona Moyano.

Sin peros al trabajo del equipo

El técnico recalca que el trabajo de su equipo está siendo encomiable. “Aunque suene muy típico ayer [por el martes] hicimos uno de los mejores entrenamientos de la temporada. No les puedo poner un pero a los jugadores”, afirma, antes de añadir que “yo creo que al final el trabajo te da recompensa”. En cuanto al estado anímico de la plantilla señala que “no percibo que haya nerviosismo o estrés”.

Enfrente estará un Granollers que pelea por ser segundo y que en una semana tendrá la Final Four de la EHF. Moyano no quiere ni oír hablar de si los vallesanos pueden estar pensando en la cita continental más que en la competición doméstica. “Nosotros no podemos pensar en eso, no es lo que nos debe preocupar”, subraya, y asegura que “lo que debe captar toda nuestra atención es lo nuestro. Hay que entrenar y trabajar lo mejor posible y esperar al mejor Granollers posible. Lo anormal sería lo contrario”. Frente al mejor Granollers habrá que oponer al mejor Cangas. “Por supuesto. Son un equipo que nos exigirá a dar una muy buena versión nuestra, que les obligue a ellos a dar una versión peor de la que suelen dar”, sentencia.

La única duda en los cangueses es la de Asier Iríbar, que entrena con sus compañeros, pero que todavía tiene alguna molestia muscular.

Entradas extras para los socios a solo cinco euros

Es la iniciativa que ha tenido mayor éxito en la presente temporada y el Balonmán Cangas la repetirá de nuevo en el duelo del domingo ante el Fraikin Granollers. La junta directiva del club ha activado la promoción por la que cada socio podrá retirar una invitación extra a solo cinco euros. La intención no es otra que la de volver a abarrotar el pabellón de O Gatañal en una batalla decisiva por la permanencia para que las gradas lleven en volandas a su equipo.Las personas interesadas podrán retirar las entradas hoy y mañana de 11 a 13 y de 17 a 20 horas en las oficinas del club, así como el sábado y el domingo de 11 a 14 horas.

Díaz y Jenilson, en los mejores de la jornada

El Frigoríficos del Morrazo vuelve a tener representación en las mejores acciones de la jornada. En esta ocasión son Javi Díaz y Jenilson los que han entrado en el top 10 de paradas y goles del fin de semana, a pesar de la derrota canguesa en cancha del Ademar de León. Así, Javi Díaz se apuntó la décima mejor intervención de la jornada, un parada a Juan Castro en contragolpe cuando el marcador reflejaba un 26-23 favorable a los de Manolo Cadenas. Jenilson Monteiro, por su parte, protagonizó el noveno mejor tanto del fin de semana, con un fly a pase de Rubén que significó el 22-18 provisional en el marcador.