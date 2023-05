El Alondras convoca elecciones y busca relevo a Luis Guimeráns tras 27 años como presidente

La etapa de Luis Guimeráns al frente del Alondras toca a su fin. La junta directiva del club cangués ha presentado su dimisión y convocado elecciones a la presidencia, en las que se buscará relevo a un mandatario que ha estado 27 de sus 58 años ejerciendo como máximo responsable de la entidad. El día para la celebración de la asamblea extraordinaria en la que se oficializará la renuncia de la directiva es el jueves 11, en una cita en la que se dará a conocer el calendario electoral para que los socios que lo deseen presenten su lista. La intención es que a finales de este mes el Alondras cuente ya con un nuevo presidente.

La dimisión de los rectores rojiblancos y las elecciones son el primer paso que da el club una vez cerró su temporada hace diez días certificando la permanencia en la Tercera RFEF y tras la cena de final de campaña celebrada el pasado fin de semana. Ahora tocará un mes de reflexión en el que no se realizarán movimientos en el apartado deportivo, por lo que la posible renovación de David o Páez o de los integrantes de la actual plantilla deberá esperar. En todo caso, con la temporada aún en marcha con la disputa de la promoción de ascenso y en otras categorías, no existe prisa alguna por comenzar a sentar las bases del nuevo proyecto. Será algo que corresponda a los nuevos rectores del club.

La actual directiva finalizaba su mandato en junio de 2024 pero ha adelantado su salida debido a los problemas de Luis Guimeráns para poder continuar en el cargo. La imposibilidad de compaginar la dirección del club con su vida personal y laboral hará que uno de los dirigentes más longevos del fútbol gallego deje el cargo. De todos modos, su idea es colaborar con la nueva directiva en aquellas cuestiones en las que aún deba ponerse al día. Guimeráns comenzó a trabajar en el Alondras cuando apenas tenía 20 años, ejerciendo como delegado del equipo de Tercera División. Luego colaboró puntualmente en otras facetas hasta que el 26 de junio de 1996 fue elegido presidente de la entidad. Desde entonces ha estado 27 años al frente del club de forma ininterrumpida, en los que, como éxitos más notables hay que registrar las seis fases de ascenso a Segunda B disputadas por el equipo sénior, o las temporadas que el conjunto juvenil disputó la División de Honor.

Uno de los nombres que suenan con más fuerza para optar a la presidencia del Alondras y, por consiguiente, ser el relevo de Luis Guimeráns, es el del extécnico y coordinador deportivo de la entidad, Rafa Outeiral. Aunque el interesado no ha querido pronunciarse al respecto hasta que no se abra de modo oficial el periodo de presentación de candidaturas, es un secreto a voces que Outeiral se perfilaría como cabeza de lista. Así pues, y después de que en los últimos comicios no se presentase más candidatura que la de Guimeráns, en este nuevo proceso electoral sí quedaría garantizado el contar con un sustituto. En todo caso, habrá que comprobar tras la celebración de la asamblea si hay más listas interesadas en optar a la presidencia del Alondras.