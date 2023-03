La SD Samertolaméu afina la orquesta

El nuevo proyecto de la Sociedad Deportiva Samertolaméu Fandicosta en la Liga Eusko Label, el primero con David Costa como preparador, comienza a cobrar forma. El club ha remitido a la ACT la lista de 27 deportistas que realizarán la pretemporada con la entidad, y de la que deberán salir los 22 elegidos que vestirán los colores de A Terca en su regreso a la élite del remo nacional en banco fijo. La lista incluye un total de diez incorporaciones pero también al grueso de la plantilla de la pasada campaña, que no ha querido desaprovechar la oportunidad de pelear por un puesto tras el brillante y tan esperado ascenso a la Liga Eusko Label.

“Nuestro equipo ya era casi íntegramente de casa, porque costó muchos años intentar el ascenso, y ahora se le ha dado continuidad por las ganas que tiene la gente de competir en ACT”, señala el entrenador moañés, que reconoce que la posibilidad de mantener el bloque “es un adelanto importante”. Las únicas bajas son las de un histórico como José Luis Macey, Francisco Abreu, Daniel Folgada y Martín Leborán, este último fichado por Orio. Para compensarlas, se ha traído a tres remeros con experiencia reciente en la máxima categoría, como Miguel Piñeiro y Sergio Enrique Rodríguez (ambos llegados desde Ares), y David Fernández (Ondárroa). A ellos se unen dos jóvenes valores como Hugo Paz (Vila de Cangas) y Samuel Reguera (Samertolaméu B) y Francisco Rodríguez, remero que no compitió el año pasado pero de enorme proyección, amén de un veterano curtido en mil batallas como José Parada, “Chiqui”.

Cuatro candidatos para las dos plazas de patrón

La guinda del pastel la representan otros tres retornos sonados, los de David Arosa, Antonio Vicente Casqueiro y Jacobo Gayo, que competirán junto a Adrián Fragueiro por las dos plazas de patrón. “Adrián sigue pero no deja de ser un remero reconvertido a patrón, y donde vamos a competir necesitamos una cierta seguridad y un patrón con experiencia”, afirma Costa. El casting ha comenzado y los cuatro se van turnando a la hora de coger al equipo en el mar. La decisión, como con el resto de la plantilla, se tomará en mayo.

Los 27 preinscritos son, por lo tanto, los patrones David Arosa, Antonio Vicente Casqueiro, Adrián Fragueiro y Jacobo Gayo, además de los remeros Carlos Álvarez, Manuel Bernárdez, José Boubeta, Marco Antonio Castelao, Ismael Curro, Ángel Díaz, José Ramón Durán, David Fernández, Daniel Fernández, Manuel Ángel Gondar, Rubén Iglesias, Jacobo Lusquiños, José Parada, Hugo Paz, Miguel Piñeiro, Samuel Reguera, Francisco Riobó, Alejandro Rivas, Sergio Enrique Rodríguez, Víctor José Rodríguez, Francisco Rodríguez y Joel Santomé, además del propio David Costa, que compaginará las funciones de técnico y remero.

“Es una ventaja, porque es muy diferente lo que ves desde fuera a las sensaciones que tienes dentro de la trainera”, afirma. La ventaja de esta plantilla amplia es que todos tendrán garantizada la posibilidad de remar. “La gente está tranquila, porque sabe que seguirá en el club. Si no es en el equipo de ACT será en el de Liga Gallega”, afirma.

“El objetivo no es otro que dejar a dos por detrás”

Con la ilusión a tope, pero muy consciente de la realidad de un equipo que se medirá a los grandes trasatlánticos del banco fijo a nivel nacional. Así se muestra David Costa tras tomar el relevo de un Dani Pérez al que sus buenas temporadas en Meira han catapultado a otro proyecto de la Liga Eusko Label, el de Ziérbena Bahías de Bizkaia. “Nuestro objetivo es dejar a dos por detrás, no puede ser otro”, señala.

Y es que Costa es consciente de las dificultades que ha tenido para armar un equipo competitivo. “Ha costado más de lo que me esperaba. Pensé que la gente tendría ilusión para involucrarse en un proyecto de ACT, pero siendo realista es complicado, porque hay muchos viajes, dejas a la familia de lado todo el verano...”, relata. Así las cosas, admite que “nos hubiese gustado tener algo más de profundidad de banquillo para poder hacer cambios de sábado a domingo sin que se resienta el equipo”.

Una mezcla de juventud con veteranía

Además de la preparación física y técnica, el salto a la Liga Eusko Label supondrá también la necesidad de trabajar el aspecto anímico, fundamental en un equipo que pasará de ganar regatas y pelear por la zona alta a hacerlo por no descender. “Sabemos que será así y que hay que sufrir. Es complicado, pero sabemos dónde vamos. Ojalá me equivoque, el equipo funcione muy bien y todo salga de cara. Pero aún así tocará sufrir”, resume. Es precisamente esa fortaleza mental “la que aportarán los veteranos. Tenemos una mezcla de ambas cosas, porque hace falta gente joven y fuerte, pero también gente que sepa lo que es esto”.

“Estamos cargando pulmón para verano”, dice el técnico

“Este es el momento en el que apenas hay novedades, en el que solo nos centramos en cargar el pulmón para el verano”. Así de gráfico se expresa David Costa acerca del momento de la pretemporada en el que se encuentran los suyos, centrados en afinar la puesta a punto física, pero también el acoplamiento de la trainera a las ideas de su nuevo preparador.

La obsesión es limar segundos al cronómetro, sin manejar referencias de los rivales, toda vez que “los descensos que se hacen no sirven para ello”. De hecho, Meira todavía no sabe con qué bote competirá en la ACT. “Vilaxoán nos ha dejado el nuevo de Amilibia para que lo probemos, con la idea de ganar un segundo”, explica, antes de sentenciar que “parece que no es nada, pero puede resultar decisivo en muchas regatas”.