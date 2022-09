“Extraje conocimientos de cada técnico que tuve”

A sus 45 años David Costa Santomé integró la plantilla que logró la Liga Gallega y el ascenso a la ACT. Ahora asumirá uno de sus retos más ilusionantes pues será el encargado de sustituir a Dani Pérez como el entrenador que dirigirá a la SD Samertolaméu en 2023, el año de su regreso a la máxima categoría.

–¿Cuántos años lleva en la SD Samertolaméu?

–Pues estuve en el club en dos etapas. Empecé de niño y con 21 años paré por problemas de espalda. Cuando mis hijos estaban casi criados decidí volver al remo. Llevo desde 2009 y con Meira competí ya en cuatro playoffs, pero nunca competí con Meira en ACT. Cuando estuvieron en la máxima categoría yo estuve remando en Astillero.

–¿Tiene intención de continuar como remero además de como entrenador?

–Voy a ser técnico seguro. En principio también quiero seguir remando, pero hay que pensarlo bien, porque será complicado compaginar el remo con llevar a todo el equipo, la zódiac...

–¿Tiene experiencia como técnico con categorías inferiores?

–Pues la verdad es que no. Esta será mi primera experiencia como técnico. Eso sí, a lo largo de mi carrera estuve con muchos entrenadores y de cada uno extraes conocimientos. Es como una naranja a la que sacas un gajo de cada entrenador y es lo que ahora quiero poner en práctica. Pero media naranja es Dani Pérez. Él es quién me ayudó mucho y el que me animó a asumir este reto tan bonito.

–Entiendo que buscarán, entonces, un proyecto de continuidad con respecto a las últimas temporadas, ¿no?

–Si, por supuesto. Esto va a continuar. Por lo que hablamos con la plantilla, los remeros confían en mí y esperamos que sigan. Intentaremos que no haya muchas bajas de jugadores. Queremos continuar con esta trayectoria La dinámica de trabajo va a ser igual que hasta ahora.

–Como remero, la plantilla tuvo este verano una paciencia admirable para llegar con opciones a la última jornada de liga.

–Sí. No perdimos la cabeza y fuimos regata a regata. Sabíamos que el trabajo estaba bien hecho pero había que esperar nuestras oportunidades y aprovecharlas. Llegó en la última jornada. Sabíamos que estaba muy complicado ganar la liga pero mientras los números nos daban seguimos peleando.