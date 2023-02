El Casa Adriano cede sus primeros puntos

Y a la decimosexta fue la vencida. El Casa Adriano vio frenada el pasado fin de semana su inmaculada trayectoria en la Liga Keniata de Moaña al ceder un empate después de 15 victorias en otros tantos encuentros. El vigente campeón del torneo firmó tablas (1-1) con un Fulming Bar Royal que se confirma como uno de los favoritos a acabar en el podio, pero al que la igualada envió a la cuarta plaza de la clasificación. El choque sirvió para humanizar por un día a un equipo que no ha dado opción a sus rivales en lo que va de campaña y que deja de este modo sus primeros puntos.

Crispametal y Getelec Instalaciones aprovecharon la jornada para sumar sendas victorias que les permiten ser segundo y tercero, respectivamente, en la tabla clasificatoria. El primero de ellos se impuso por 4-2 al colista de la categoría, el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética, mientras que el Getelec Instalaciones protagonizó la goleada de la jornada al imponerse por un contundente 10-2 a otra de las formaciones de la zona baja, el Tecnosat. El quinto en liza es el Bar Ramona/Costas Barber Shop, que sacó adelante con apuros su enfrentamiento ante el Northcoast Barbershop/Bar Eladio por un ajustado 2-1.

Un escalón más abajo la lucha está focalizada en entrar en las diez primeras plazas para disputar la segunda fase del torneo. El Burguer Piscis/Chiringuito A Borna tiene bien encarrilado su objetivo después de deshacerse de otro de los equipos que está en la zona de privilegio, el Rápido da Jalleira, con un resultado claro (4-1). También aprovechó el fin de semana el A Centoleira/Daniel’s, imponiéndose al BB+ por 3-1 para defender su séptima posición.

Seis para dos plazas

A partir de ahí hay hasta seis equipos peleando por dos puestos en un margen de únicamente tres puntos. Al Rápido da Jalleira le ha dado caza el Decoraciones Fernández, que goleó al Máikel&Best Sport para culminan su remontada y situarse en la primera mitad de la clasificación. Las diez primeras plazas las completa el Cervexería O Carlete, que doblegó por 6-4 al Drink Team Canaqui, aunque, eso sí, suma los mismos puntos que un Máikel and Best Sport que cae a la undécima posición. También se descuelga de la zona de privilegio el Leña Verde, ya que no pudo pasar del empate ante el Kanillas Athlétic.

El Electricidad Bermúdez, por su parte, se vio sorprendido por el Esmorga, que le endosó un clarificador 5-1 que le sirve a este último no solo para abandonar el farolillo rojo de la categoría sino también para estrenar su casillero de victorias. La última plaza queda ahora en manos del Mapfre Moaña.