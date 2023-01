El Casa Adriano amplía su renta al frente del torneo

El Casa Adriano continúa con paso firme en su camino para revalidar el título de la Liga Keniata de Moaña. El vigente campeón del torneo ha ampliado su ventaja al frente de la tabla clasificatoria después de haber goleado al Bar Ramona/Costas Barber Shop y aprovechar el pinchazo de dos de sus principales perseguidores, el Crispametal y el Getelec Instalaciones.

El primero de ellos no pudo pasar del empate en su enfrentamiento con el A Centoleira/Daniel’s (1-1), y el segundo no se presentó al partido que tenía previsto disputar en esta pasada jornada frente al Electricidad Bermúdez, por lo que se le dio por perdido con un resultado final de 0-3. La segunda plaza del campeonato sigue, de todos modos, en manos del Crispametal, aunque ahora ya a nueve puntos de la cabeza, mientras que el Getelec cae al cuarto puesto, a once del líder. Entre medias el Fulming Bar Royal accede al podio gracias al cómodo triunfo sumado frente al Máikel and Best Sport, al que doblegó por un más que contundente 7-1.

El Bar Ramona sigue en una posición cómoda a pesar de su derrota ante el líder, y el Burguer Piscis/Chiringuito da Borna se sitúa en el sexto puesto tras imponerse de forma ajustada al Drink Team Canaqui por 2-1. A partir de ahí la lucha por entrar entre los diez primeros y disputar la segunda fase por el título se vuelve encarnizada. El Rápido da Jalleira ve reducida su ventaja tras pinchar ante el BB+, con el que firmó tablas (3-3), y con un punto menos se encuentran A Centoleira/Daniel’s y Máikel and Best Sport.

Cara décima posición

La décima plaza está muy cara, con tres equipos igualados a puntos. Por mejor golaverage es el Electricidad Bermúdez el que ocupa esa posición, ante otras dos escuadras que también saldaron con éxito sus respectivos compromisos en esta jornada. El Decoraciones Fernández derrotó por 5-4 al Kanillas Athlétic en un emocionante duelo, y el Leña Verde hizo lo propio –también de forma muy ajustada– ante el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética por un tanteador de 4-3. Todos ellos superaron en la tabla al Cervexería O Carlete, que tuvo jornada de descanso.

Tampoco hay que descartar al Northcoast/Bar Eladio, que ganó al Esmorga por 3-2 y se sitúa con 19 puntos, a solo tres del corte entre los dos grupos de la segunda fase. Más abajo destacó la igualada firmada por el BB+ ante el Rápido da Jalleira y un nuevo triunfo del Tecnosat, que este fin de semana se impuso al Automoción 313 por 6-3 y gana un puesto más en la tabla para situarse en la decimonovena posición.