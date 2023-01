El Tecnosat suma su primer triunfo y deja de ser colista

El Tecnosat protagonizó la sorpresa de la jornada en la Liga Keniata de Moaña al conseguir su primer triunfo de la temporada con un apretado 6-5 ante el Cervexería O Carlete. El resultado le permite abandonar la posición de farolillo rojo de la categoría, un puesto que ahora es para el Esmorga, el único conjunto de esta división que todavía no ha logrado ganar un solo encuentro. Y eso que en esta semana sumó un valioso punto frente al Bar Ramona/Costas Barber Shop con una sorprendente igualada a dos tantos, toda vez que su rival es el actual quinto clasificado.

Las sorpresas en la zona baja de la tabla no se repitieron en la alta, en donde los máximos favoritos volvieron a ganar, más allá del mencionado empate del Bar Ramona. El líder de la categoría, el Casa Adriano, continúa sin dar opción alguna a sus rivales y firmó la goleada de la jornada para deshacerse por 9-1 de un equipo de zona media-alta como el Máikel and Best Sport. La segunda posición es para el Crispametal, que saldó de forma positiva su compromiso ante el Rápido da Jalleira/Axeito Urban (3-0), aunque sigue a una notable distancia de la cabeza (siete puntos).

Con 34 puntos y un partido más disputado se encuentra un Getelec Instalaciones que sufrió más de lo previsto para derrotar de forma ajustada al Northcoast/Barbershop (4-3). Mientras, el Fulming Bar Royal venció al Kanillas Athlétic por 2-0 para afianzarse en la cuarta plaza.

Cinco plazas en juego

Con las cinco primeras posiciones prácticamente garantizadas, la lucha se centra en las otras cinco para cerrar el grupo que competirá por el título en la segunda fase del campeonato. Máikel and Best Sport y Rápido da Jalleira/Axeito Urban son sexto y séptimo a pesar de haber sido derrotados en esta pasada jornada. El A Centoleira/Daniel’s, por su parte, se aúpa al octavo puesto gracias a su triunfo ante el Leña Verde, al que doblegó con un claro 6-1. Mientras, el Burguer Piscis/Chiringuito A Borna se mantienen entre los mejores, aunque tampoco puntuaron este pasado fin de semana. Los primeros descansaron y los segundos perdieron su duelo.

A dos puntos de la décima posición se sitúan Electricidad Bermúdez, Decoraciones Fernández y Leña Verde. Los primeros empataron con el Automoción 313 (3-3) y han visto cómo el Decoraciones Fernández los ha igualado a puntos gracias a su claro triunfo frente al Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética por 7-1. El Leña Verde, mientras, desperdicia su oportunidad de haberse colado entre los mejores. El Drink Team Canaqui, por su parte, venció por 8-3 al Bb+.