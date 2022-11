Una derrota que no cambia el paso

La derrota del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro (31-33) ante el Abanca Ademar León deja una mezcla de sensaciones contradictorias. Por un lado, está el fastidio y el desencanto que deja toda derrota, pero por otro Nacho Moyano reconoce que solo puede sentir “orgullo” por el partido realizado por sus jugadores. “Un encuentro en el que dejamos muestras de nuestro carácter, del crecimiento del equipo y de un nuevo paso adelante”, afirma. Muy poco se le puede reprochar al despliegue físico y de juego demostrado por el Cangas ante un conjunto que está entre los mejores de la liga. “Jugando como lo hicimos el domingo vamos a ganar más partidos de los que perderemos”, manifiesta convencido Moyano.

Uno de los aspectos más dolorosos de la derrota fue la acción final, en la que el Frigoríficos perdió un balón que le podría haber dado el empate. “Es fácil quedarse con esa acción de Juan [del Arco], pero yo prefiero quedarme con todo lo bueno que hizo antes. Completó un auténtico partidazo y sostuvo al equipo durante muchos momentos. Es verdad es que una acción que duele y escuece, pero a nadie más que a él mismo, que después del partido estaba muy jodido”, argumenta el técnico.

Antes de llegar a ese fatídico desenlace hubo 59 minutos en los que el Cangas no solo tuvo que enfrentarse al Ademar, sino a una actuación arbitral que le birló un gol [que sería el 22-20] y que dejó criterios diferentes en cada área y discutibles. “Prefiero no hablar de los colegiados. Solo diré que hoy [por ayer] y ya más en frío volví a ver el partido... Y estoy más cabreado que el propio domingo”, zanja Moyano.

El Frigoríficos hizo méritos no solo para el empate, sino para llevarse el triunfo. El Cangas fue capaz de dar la cara ante un rival, que sobre el papel era superior, y fue capaz de mantenerse en el partido en todo momento a pesar del elevadísimo ritmo de juego que impuso el conjunto de Manolo Cadenas. “Sabíamos que iban a jugar así y a nosotros nos convenía otro tipo de ritmo. En los primeros minutos no es que nos faltase intensidad en defensa, sino que nos costó adaptarnos a su ritmo en sus transiciones porque somos un equipo que metemos muchos cambios en defensa”, apunta el técnico. Moyano insiste en que “merecimos mucho más” y se muestra “orgulloso” de la reacción y despliegue de sus jugadores.

Moi Simes es duda para Granollers

El Frigoríficos del Morrazo tuvo ayer jornada de descanso y hoy volverá a los entrenamientos para preparar su siguiente compromiso, que será ante otro de los conjuntos más en forma de la Asobal: el Granollers. Debido a los compromisos europeos del conjunto catalán el encuentro se adelanta a la jornada del viernes, a las 20.00 horas y retransmitido por LaLigaSportsTv. El Cangas viajará en avión el mismo día del encuentro y ahora mismo el extremo Moisés Simes es seria duda para medirse a los vallesanos.

El jugador sufrió un golpe en la rótula en el entrenamiento del sábado en una acción fortuita con uno de sus compañeros. “Tenía molestias y las sensaciones no eran buenas. Al final el domingo ante Ademar decidimos no incluirle en la convocatoria por prudencia y de momento no sabemos cómo va a evolucionar, pero por ahora parece que tiene mala pinta para estar ante Granollers”, reconoce Nacho Moyano.