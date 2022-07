Xoel: “Quería dar un salto en mi carrera”

“Tengo mucho desborde, despliegue físico y soy un jugador de equipo que no busca crecer solo, sino ayudar a mis compañeros”. Así se define Xoel Piñeiro en su puesta de largo como jugador del Alondras después de haberse incorporado a las filas rojiblancas procedente del Juvenil de Ponteareas. El futbolista, de 21 años de edad, se mostró muy satisfecho por su incorporación a la escuadra de O Morrazo en lo que considera un paso más en su carrera deportiva. “Lo que me motivó a venir a Cangas es seguir jugando en Tercera, en una categoría en la que me siento cómodo después de dos años, y en un equipo que ya tiene un nombre y unos objetivos más altos de los otros en los que estuve”, razona.

El extremo vigués llega a Cangas tras formarse en Colegio Hogar y Val Miñor, y acumular minutos en Tercera en las filas de Atios y Juvenil de Ponteareas. En el Alondras se encontrará “un equipo muy completo. Lo que vi el año pasado y con los fichajes que ha hecho tenemos una buena plantilla”, señala. En ella coincidirá con un excompañero el año pasado como el mediocentro Yahvé, así como con Raúl Paz, con el que estuvo en el Val Miñor. Xoel vendrá a dar batalla en una posición en la que José Antonio Rodríguez cuenta con un importante abanico de futbolistas. Javi Pereira, Nacho Rosillo, Mauro o Hugo Sanmartín también pueden actuar en esa posición. “Hay mucha competencia, son buenos jugadores y daré lo máximo posible”, afirma. De sus primeros contactos con su nuevo técnico manifiesta que “es un entrenador justo que busca el bien del equipo y a mí me pide que haga lo que he estado haciendo estos años”, aunque, eso sí, con un plus. “Me pide un poco más de gol”, subraya. Sobre los objetivos de la temporada es claro. “Primero la permanencia, ir partido a partido para intentar quedar lo más arriba posible, y si se puede buscar el ascenso, pues aún mejor”, señala. Eso sí, es muy consciente de que “ascender en esta categoría es muy complicado, pero siempre hay que tener esperanzas y luchar hasta el final”.