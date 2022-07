Dos regresos en busca de minutos

Con la ilusión del que vuelve a un lugar donde fue feliz y del que afronta esperanzado una nueva etapa. Así se han mostrado el central Pablo Salgueiro y el delantero Manu García en su puesta de largo como futbolistas del Alondras, con vistas a una temporada de la que ambos esperan grandes cosas.

“Se ha conseguido mantener el bloque de la pasada temporada, algo que es muy importante, y las incorporaciones tienen muy buena pinta, con una mezcla de gente joven y veterana que siempre viene bien”, afirma el cangués Manu García, que retorna al club después de haber finalizado sus estudios en Estados Unidos y de haber superado una grave lesión de rodilla. Sus palabras son suscritas por Salgueiro, que habla de que uno de los factores que le hizo inclinarse por la oferta rojiblanca fue la plantilla que se ha conformado, “con gente veterana como Jesús, Mauro o Aitor, y los jóvenes que llegan. No dudo de que tenemos un buen equipo y de que haremos un buen año”.

Salgueiro, de 24 años, ya militó en el alondras en la temporada 2017-2018, recién salido del Celta Juvenil. Esa experiencia es la que ha empujado al exfutbolista de Leganés B, Coruxo y Bouzas a regresar a O Morrazo. “Fue un año increíble. Me acogieron muy bien en el club e hice muchos amigos, así que cuando me llegó la oferta no me lo pensé y me vine de cabeza”, señala. En Cangas espera tener la continuidad que le faltó en anteriores equipos. “Tanto Luis [Guimeráns, el presidente] como el entrenador [José Antonio Rodríguez] demostraron tener mucha confianza en mí, y espero disfrutar de muchos minutos esta temporada”.

Salgueiro: "Yo estoy cómodo tanto como central como de mediocentro"

Su nuevo técnico ya le comentado cuál será su rol en el equipo. “En principio cuenta conmigo como mediocentro o como central en una línea de tres. Yo estoy cómodo en ambas posiciones”, afirma. Sobre lo que ha cambiado desde el jugador que salió de Cangas hace cuatro años apunta que es “la madurez. Ahora he ganado mayor presencia en el campo, más bagaje”.

Manu García, por su parte, afronta muy ilusionado esta temporada tras un año de obligado parón al finalizar la competición en Estados Unidos y lesionarse posteriormente. “El 2021 fue un año muy largo para mí”, admite. Ahora busca en el Alondras esas sensaciones que había tenido en su anterior etapa, en la que llegó como tapado y acabó siendo importante en los esquemas de Jorge Otero.

Manu García: "El año 2021 fue muy largo para mí, pero ahora tengo muy buenas sensaciones"

”La otra vez acabé jugando y ahora quiero hacer las cosas lo mejor posible para tener minutos”, señala. Quizás su perfil, el de un delantero centro clásico, de referencia, puede ayudarle en esta tarea, toda vez que no hay otro jugador de similares características en la plantilla. “Yo trabajaré al máximo y luego ya se verá”, dice. Lo que está claro es que esa rotura del ligamento cruzado y del menisco interno de su rodilla derecha ya está en el olvido. “Tengo muy buenas sensaciones. Acabé la rehabilitación y este verano he intentado ganar músculo. Ahora falta coger ritmo con el balón”, sentencia.