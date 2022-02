El Frigoríficos naufraga en Granollers

Hay que remontarse a noviembre para encontrar otra serie de dos derrotas consecutivas para el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro. Y más lejos aún, hasta la primera jornada de liga, para un resultado en contra tan contundente [31-22, en Nava]. Una señal evidente de la competitividad y nivel del Cangas de esta temporada. Pero ayer en Granollers apenas se vio a ese Cangas, que naufragó en todas las facetas del juego y se vio superado por un conjunto vallesano que atraviesa su mejor momento. Los catalanes ganaron 36-24 y llegaron a gozar de una ventaja de hasta trece goles en los instantes finales.

Los dos equipos saltaron a la cancha con una pancarta con el lema “Stop War” [Parar la guerra] debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Casi se podría decir que el Cangas firmó la paz desde el inicio del encuentro, en el que salvo en los momentos iniciales, con sendos goles de David Iglesias, siempre fue al remolque. Los cangueses no encontraban su sitio ni en defensa, a pesar de las buenas paradas de Gerard Forns, ni mucho menos en ataque. El colapso ofensivo fue mayúsculo, con errores de lanzamiento y todo tipo de pérdidas de balón (siete al final del primer periodo y quince al concluir el partido).

De un resultado de 1-2 se pasó a un 5-2, con un parcial de 4-0 para el Granollers que obligó al entrenador del Cangas, Nacho Moyano, a solicitar su primer tiempo antes del minuto diez. El Frigoríficos mostró algo parecido a una reacción con un parcial de 1-3 y con una posesión con oportunidad de empatar a siete goles. Pero del 7-6 en el minuto 13 se pasó a un 12-6 en el 20, forzando otro tiempo muerto de Moyano. Antonio García, Chema Márquez y Sergi Franco se encargaban de liderar la ofensiva local y al descanso se llegó con un resultado de 16-10.

A pesar del intercambio de goles del arranque del segundo periodo las sensaciones del Frigoríficos del Morrazo no mejoraron tras el paso por los vestuarios. No había rastro de la que es, junto a la del F.C.Barcelona, la mejor defensa de la liga. Dos datos constatan el mal partido de los cangueses ayer: no recibieron ni una sola exclusión en defensa, algo casi inaudito, y a falta de quince minutos para el final ya habían encajado 27 goles. Esa es precisamente su media de tantos encajados por partido este año.

Moyano dio entrada al veterano Javi Díaz para buscar un revulsivo en la portería y la defensa alternó el 5.1 y el 4.2 para intentar cortocircuitar la circulación de balón el Granollers y buscar opciones de contragolpe. Sin éxito. Ayer no fue el día de los cangueses, que entre pérdidas de balón y errores claros de lanzamiento no fueron capaces de inquietar a un Granollers que llegó a irse de trece goles (36-23).

Esta derrota deja al Frigoríficos del Morrazo con 21 puntos en la clasificación y con la necesidad de ganar el próximo sábado al Torrelavega, uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia, para cortar esta mala racha.