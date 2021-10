El Frigoríficos se vuelve terrenal

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro encajó ayer su segunda derrota de la temporada tras caer 27-23 en la pista del Torrelavega, que todavía no había puntuado. El Cangas remontó una desventaja de cinco goles en la primera parte y a pesar de la actuación espectacular de Gerard Forns bajo palos no fue capaz de cerrar el partido cuando tuvo ocasión. En los últimos cinco minutos se estrelló sin ser capaz de marcar, dejando en bandeja el triunfo a los cántabros.

El equipo entrenado por Nacho Moyano llegaba a Torrelavega impulsado por su excelente arranque de temporada, con el empate ante el Bidasoa y las solventes victorias ante Cuenca y Granollers. Ayer comenzó con intención de dominar, impulsado por los dos goles iniciales de David Iglesias. Fue un espejismo. El conjunto local se repuso pronto y tomó la iniciativa en el electrónico. El Cangas tenía problemas para atacar y se topaba constantemente con la figura del portero local, Carlos Calle. En defensa le faltaba la intensidad de otros días y Javi Díaz no podía hacer milagros. El Torrelavega se puso con un 6-3 en el minuto 10 que obligó a Nacho Moyano a solicitar tiempo muerto. No obstante, la ventaja local aún llegaría hasta los cinco goles (9-4, min.15). Una renta que pudo ser de seis tantos si Monteiro no llega a robar un balón cuando un rival se iba solo en un contragolpe claro.

La entrada de Gerard Forns y sus paradas junto al carácter de Santi López resucitaron al Frigoríficos. Del 12-8 que reflejaba el marcador en el minuto 24:30 se pasó a un 12-12 tras un fulgurante parcial de 0-4 con goles de David, Salgado, Santi y Asensio en apenas tres minutos y medio. Para redondear ese final de primera mitad, Forns detuvo un lanzamiento de siete metros que dejaba el resultado en tablas.

Tras el paso por los vestuarios el Frigoríficos intentó dar continuidad a ese dominio. Forns siguió aportando desde la portería y tras sendos goles de Asensio y Moi Simes el Cangas volvió a tomar el mando (13-14, min.33). Era la primera ventaja desde el 1-2 de los compases iniciales.

Pero esta vez el conjunto de Nacho Moyano no fue capaz de romper el partido pese a los buenos minutos de Martín Gayo o a la inspiración de Forns. Dispuso de oportunidades para aumentar esa renta, aunque nunca consiguió contar con una diferencia favorable de al menos dos tantos. El Torrelavega recuperó momentáneamente su ventaja (20-19, min.43) y el Cangas no encontraba la tecla en ataque. Pese a ello volvería a ponerse por delante (20-21, 21-22).

Así, se llegó a los últimos cinco minutos con un resultado de 23-23 y con los entrenadores encadenando tiempos muertos para afrontar el tramo decisivo. Ahí estuvo mejor el Torrelavega, que con una defensa 5.1 provocó un apagón ofensivo en las filas canguesas.

Los de Nacho Moyano no volvieron a ver puerta y encajaron un parcial de 4-0 para un resultado final de 27-23. Un marcador que no refleja la gran igualdad que hubo durante la segunda mitad. El siguiente partido para los cangueses será ya este sábado, a las 16.45 horas en O Gatañal ante el Valladolid.