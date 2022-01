Final por la salvación para el Automanía Luceros

La permanencia pasa por O Gatañal. O al menos las opciones para acercarse un poco más a ella. El Automanía Luceros recibe esta noche (20 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los extremeños Jiménez Tejada y Sierra Bordallo) al KM13 Gáldar en un duelo fundamental para aclarar el panorama en la zona de peligro de la Primera Nacional. Y es que los cangueses suman tan solo un punto más (seis por cinco) que los canarios, que ocupan una de las plazas de descenso de categoría en compañía del Rodosa Chapela. Ganar es fundamental no solo para tomar aire en la clasificación, sino también para dejar tocado a un rival directísimo.

El conjunto que dirige Mingos Da Cunha afronta este choque como una auténtica final después de haber encadenado hasta ocho derrotas de forma consecutiva y encontrarse en un momento delicado. “Las lesiones, el Covid y ahora las vacunas no nos han permitido entrenar en las mejores condiciones”, señala el preparador, que añade asimismo el aplazamiento del partido del pasado fin de semana ante el Tejina. “Tampoco nos ha venido bien”, recalca.

Enfrente llega un Gáldar con moral renovada tras haberse impuesto a domicilio en la pasada jornada a la SAR en lo que Da Cunha considera “una sorpresa relativa, porque la SAR no está muy boyante y porque todo el mundo cuenta con que el Gáldar pueda alcanzar los diez puntos”. Con estas perspectivas, el técnico del Luceros añade que “habrá que ver a quién se los quita. La idea es que no sea contra nosotros y sí lo hagan con otros rivales de la misma zona baja”.

El planteamiento del filial del Frigoríficos es muy claro. “Tenemos que ganar cinco partidos”, subraya su técnico, convencido de que el objetivo es más que factible. “Hemos perdido muchos partidos por un margen superestrecho, por un balón que cae de un lado y no del otro”, reflexiona. De este modo, los cálculos de Mingos Da Cunha son diáfanos. “Hay que sacar esos diez puntos más y tenemos muchas oportunidades con Gáldar, Chapela, SAR, Seis do Nadal o Ribadavia, además de Bueu Atlético, Tejina e incluso Cañiza aquí en casa. Hay oportunidades para competir”, asegura, antes de añadir que “mientras sigamos compitiendo tenemos opciones de conseguirlo, porque no estamos perdiendo los partidos por diez goles de diferencia”.

En el capítulo de bajas, a las ya conocidas de larga duración de Manu Pérez y Pousa se une la de Bernárdez, por cuestiones personales. Tampoco estará el jugador del primer equipo Nacho Salgado, que arrastra molestias en una de sus rodillas y no ha entrenado en toda la semana. Con todo, el Luceros es consciente de que el único resultado que le vale hoy es la victoria. “Esperemos que este partido sea un antes y un después”, sentencia.