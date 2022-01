El Automanía Luceros se aferra al calendario

Cuatro duelos de una exigencia menor y la tranquilidad de disputar tres de ellos en el pabellón de O Gatañal. Ese es el futuro más inmediato del Automanía Luceros, en un calendario que se aplana después de haberse medido a cuatro de los gigantes de la categoría de forma consecutiva, Lanzarote, Ingenio, Forbe Reconquista y Calvo Xiria, con el derbi ante el Bueu Atlético entre medias. Los de Mingos Da Cunha encadenan ocho derrotas de forma consecutiva y confían en este tramo de la temporada para romper la dinámica y acercarse a una salvación que, por el momento, no está en peligro. Los cangueses suman seis puntos por los tres del Gáldar y el único punto del Chapela, equipos estos últimos que están en zona de descenso.

“Ahora es cierto que llegamos a una zona de valle en el calendario en la que tenemos que poner todo de nuestra parte”, afirma el técnico del conjunto cangués. De este modo, el filial del Frigoríficos del Morrazo se mide este domingo al Tejina La Laguna y el próximo sábado al Kilómetro 13 Gáldar, en sendos choques en O Gatañal. Luego rendirá visita al Granitos Ibéricos Carballal y rematará este miniperiplo el 13 de febrero en casa ante el Carnes do Ribeiro Ourense Provincia Termal.

“Necesitamos dar un empujón. Yo tengo confianza en que mejoremos en esta segunda vuelta, porque tenemos una gran ventaja con respecto a la primera, y es la de jugar ante rivales que ya conocemos”, señala, antes de razonarlo en que “eso nos dará un plus de confianza al encontrarnos con situaciones que no son nuevas”. Y es que Da Cunha insiste en que “ha habido varios partidos que hemos perdido por poco y en los que podemos revertir la situación en esta segunda vuelta”.

El conjunto cangués se mide a Tejina, Gáldar, Granitos y Ribeiro tras enfrentarse a los favoritos

El otro argumento al que se aferra el Automanía Luceros es la igualdad existente en la parte baja de la Primera Nacional. “Está todo muy equilibrado, con al menos seis equipos en la pelea”, afirma. “Aparte de nosotros, contamos con los dos últimos, el Seis do Nadal, ahora mismo el Bueu Atlético, el Ribadavia, incluso la SAR... El único que parece que ya se ha escapado es el Granitos Ibéricos”, añade. Los datos parecen darle la razón, al menos por el momento. El Carnes do Ribeiro encabeza con 10 puntos el grupo que lucha por la permanencia, por delante del Bueu Atlético y de la SAR, que suman 9. El Seis do Nadal atesora 7 puntos por los seis del Automanía Luceros, mientras que Gáldar y Chapela son los colistas con 3 y 1 punto, respectivamente.

“Si logramos estos cuatro puntos en casa contra Tejina y Gáldar el golpe psicológico sería muy importante”, explica Da Cunha. Romper con la mala dinámica de resultados y alejar a los últimos clasificados podría ser determinante para poder acercarse un poco más hacia la permanencia.

Salgado estará en el duelo de este domingo

La presencia de Nacho Salgado será una de las principales atracciones en el Automanía Luceros de cara al encuentro de este domingo ante el Tejina La Laguna. Los canarios no son el equipo que peleaba la pasada campaña por evitar el descenso y cuentan con una plantilla poderosa con jugadores con experiencia en División de Honor Plata como Javier Aragón o el meta Arenas, además de los brasileños Wilson y Caula.

Con el central madrileño en sus filas, Da Cunha confía en dar el paso adelante que necesita una escuadra que ha competido los últimos encuentros hasta los minutos finales a pesar de acabar perdiendo. “Es cierto que estamos compitiendo pero a la vez nos falta competitividad, esa falta de calidad en momentos puntuales que nos hace cometer errores de juveniles. Es lo primero que hemos de cambiar”, subraya.