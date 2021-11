El Alondras apela a su solvencia

Deportivo B y Sofán han marcado la reacción de un Alondras que se ha amparado en su solvencia defensiva para encadenar por vez primera en la temporada dos victorias consecutivas. El conjunto cangués ha dejado su portería a cero y ha sumado seis puntos que le permiten no solo salir de la zona de descenso sino incluso poder mirar hacia los puestos de privilegio.

“Siempre hemos sido solventes. Desde verano hemos estado seguros atrás y encajando poco, pero nuestra asignatura pendiente era el gol”, reflexiona el técnico del cuadro rojiblanco, José Tizón. Los números parecen darle la razón, con solo 11 goles encajados, pero unos aún más exiguos 10 a favor. La buena noticia es que uno de los atacantes alondristas, Manu Vilán vio puerta por fin, y por partida doble. “Los delanteros viven del gol, y cada semana que pasa sin marcar es una losa. Ahora espero que Manu se suelte y tenga más confianza, pero también que se recupere Firi y que Nando se pueda estrenar”, señala el preparador.

Lo que parecía claro es que el duelo de Sofán era mucho más importante de lo que podría parecer sobre el papel, para hacer valer el triunfo de siete días antes frente al Deportivo B, y para dar continuidad a la racha y salir de las plazas de peligro. “Ellos son muy fuertes en casa, en un campo que te condiciona mucho por sus dimensiones y por el uso del balón parado”, afirma Tizón, que añade que “fuimos muy solventes atrás y arriba les generamos mucho peligro e incluso pudimos marcar más goles”. Y sentencia manifestando que “creo que el fútbol nos está devolviendo todo lo que nos debía”.

Con todo, Tizón no quiere ver mucho más allá del siguiente fin de semana, en el que los suyos se medirán al Juvenil de Ponteareas. “Hay que ir semana a semana sin fijarnos en la clasificación. Es cierto que cuando los resultados no llegan te genera intranquilidad, pero también es bonito ver hacia arriba y saber que no estás tan lejos”, dice. De lo que no tiene dudas el técnico del Alondras es del rendimiento de sus futbolistas. “Nosotros estamos compitiendo bien contra todos, pero ahora llevamos dos partidos en el que nos adelantamos en el marcador. Así las cosas se ven mucho más fáciles”, dice.

En esa línea se enmarca el salto de jugadores como Ángel, titular en los dos triunfos. “Está rindiendo a un nivel muy alto y es otro futbolistas al que enganchamos”, señala Tizón antes de apuntar que “prácticamente todos los jugadores han sido titulares al menos en tres ocasiones, y eso dice mucho”.

Firi podría volver y Aitor Díaz ya trabaja

Los dos triunfos del Alondras se ven acompañados por las buenas noticias en la enfermería. Firi parece haberse recuperado de sus problemas de lumbalgia y empezó a entrenar el lunes. Todo apunta a que el delantero estará disponible de cara al encuentro del fin de semana.

La otra novedad positiva lleva el nombre de Aitor Díaz, que también ha comenzado a ejercitarse, aunque con precaución y de forma muy progresiva. Lo normal es que no esté listo para este fin de semana, pero tampoco se puede descartar que Tizón lo llame en caso de que necesite de sus servicios para completar la convocatoria.

Quien todavía tendrá que esperar algo más es el capitán Mauro, que continúa arrastrando molestias en el pubis. El cuerpo técnico se resigna a no poder contar con él en lo que queda de año, es decir, en los encuentros ante Juvenil y Barco, y, posteriormente y tras una jornada de descanso, en los de Somozas y Arzúa.