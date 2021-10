El Club de Mar Bueu apuesta por la continuidad

“Hay que seguir. Este proyecto aún no acabó”, manifiesta el preparador acerca de las razones para su renovación. “Ahora que estamos arriba hay que tratar de mantenerse y estar el máximo tiempo posible para seguir disfrutando aún más”, reflexiona. El presidente del club, Manuel Juncal, ahonda en la idea de que “era necesario continuar con este proyecto y con una plantilla propia que tiene un año más de madurez. Esperamos poder dar otro paso adelante”. El mayor éxito para Ferral es haber sido capaz de mantener la estructura del equipo. “Todo el mundo tiene bajas, nuestra prioridad era mantener el bloque y lo hemos conseguido”, señala.

La importancia de este hecho es todavía mayor teniendo en cuenta la media de edad de los remeros, con mucho deportista que apenas lleva dos o tres años en categoría sénior, por lo que el margen de mejora sigue siendo muy amplio. “Cuando llegas lo que hay que hacer es quedarse para disfrutarlo. Cuando uno está a gusto no hay un sitio mejor que este”, razona Ferral.

Eso sí, el Club de Mar Bueu bucea en el mercado para tratar de hacerse con un par de refuerzos que puedan incrementar el nivel de la embarcación. “La idea es tratar de que venga algún titular. Todo el mundo está buscando lo mismo, pero apenas hay remeros de este tipo”, afirma. Sí se han producido algunas llegadas, la mayoría de remeros que en algún momento en el pasado estuvieron en el club, pero de momento no se ha confirmado nada de modo oficial. La salida de Piedras también hace que se esté buscando un patrón. Por encima de un perfil veterano o joven, Ferral prioriza “que se entienda conmigo y trabaje a mi manera”, a la vez que asume que “hay muy pocos patrones y están muy cotizados”.

En lo que no hay dudas es en que se seguirá viendo muy atentamente hacia la cantera en general y a los juveniles en particular, no en vano son los actuales campeones de España. “El año pasado ya remaron dos con nosotros y en este subirán uno o dos. Está claro que no están para rendir al máximo todo el año, pero sí para momentos puntuales”, afirma Ferral.

El técnico es ambicioso y no se conforma con repetir la excelente temporada pasada, en la que los suyos fueron segundos en la Liga Gallega, ganaron dos banderas y disputaron el playoff de ascenso. “Si podemos aspirar a algo más lo haremos. A ver si somos capaces de ganar tres banderas, y son cuatro mucho mejor, y si volvemos al playoff todavía mejor...”, reflexiona.

La Liga Gallega se antoja más disputada tras el descenso de la SD Tirán, que se une a la SD Samertolaméu y al propio Club de Mar Bueu en la lista de favoritos al título. “En principio será más complicado. Además de nosotros tres no es descabellado pensar que vaya a haber otros equipos, como Cabo B y habrá que ver qué equipo monta Mecos”, vaticina Ferral, que añade que “ojalá esté disputada, porque siempre adquieres más nivel cuando compites mano a mano. Y los remeros se hacen antes”.

En paralelo, todo hace pensar que la distancia entre la Liga Gallega y la ACT se va agrandando año tras año. “Siempre hubo diferencias. Aquí das el nivel pero para subir es complicado. Ellos lo tienen mucho más fácil porque económicamente son mucho más poderosos. Nosotros no tenemos ese objetivo. El nuestro es ganar alguna bandera”, sentencia.