Una “Maruxía” que marcará época

Este fin de semana ha sido histórico para el Club do Mar Bueu-Teccarsa. La trainera “Maruxía” conquistó en Perillo su primera bandera en la máxima competición del remo gallego y este año es una seria aspirante a meterse en la clasificatoria de la Bandera de La Concha e incluso en el “play off” de ascenso a la ACT. Es el fruto de un trabajo continuado desde 2014, en el que el club ha conseguido involucrar e ilusionar a sus remeros para crecer juntos. Dentro de dos semanas la “Maruxía” rema en casa e intentará dar una alegría a sus aficionados

La conquista de la X Bandera Congelados Salgado en Perillo puede ser el primer hito de una temporada que podría ser histórica para el Club do Mar Bueu-Teccarsa. La “Maruxía” parece de momento la única en condiciones de plantear guerra a sus vecinos moañeses de Samertolaméu-Oversea, que es la gran favorita para alzarse con el título de la Liga Galega de Traiñeiras y para pelear el ascenso a la ACT. “Nos gustaría que este triunfo más que el colofón a una etapa nos sirva para afianzarnos, para seguir dando pasos y paladas hacia adelante”, explica el presidente del club bueués, Manuel Juncal.

Las últimas banderas conquistadas por la entidad datan del año 2014, cuando competía en la Liga Galega de Traiñeiras B (LGT B). La del sábado es la primera en la máxima categoría del remo autonómico, la LGT A, en este nuevo formato de competición. “Estamos viviendo un momento muy dulce, estamos en la pelea y es muy motivador. Seguiremos peleando por conseguir más banderas y será la competición la que diga si podemos pelear por otros objetivos”, afirma Manuel Juncal.

Este buen momento es el fruto de un trabajo y una apuesta de continuidad que dura ya más de seis años. El club apostó precisamente por el extécnico de Samertolaméu, José Ferral, como entrenador y sus caminos no se han separado desde 2015. “Todo esto es la apuesta por un proceso a largo plazo, con la continuidad de un grupo de remeros y jóvenes del propio club, que decidieron quedarse aquí junto a otros que venían de la ACT y que querían volver a casa”, explican desde la directiva.

El Club do Mar Bueu venía de una larga travesía por el desierto. Entre 1995 y 1996 la entidad estuvo sin sede ni actividad, con sus embarcaciones, literalmente, en la calle. A partir de 1997 pudo recobrar el pulso en las actuales instalaciones, que durante estos casi 25 años han experimentado un constante proceso de mejora. El trabajo se concentró en la cantera, que resurgió con Campeonato de España de Bateles juvenil masculino en 2001 y el subcampeonato de España de Bateles senior femenino en 2002.

Pero aún hubo años duros por medio. Bueu se integró a la LGT en 2008, un año después de su fundación. A continuación estuvo sin participar entre 2009 y 2011 por falta de remeros para configurar trainera y en las temporadas 2012 y 2013 compitió bajo el nombre del Club de Remo Morrazo, una unión con el Vila de Cangas.

En 2014 regresó con su nombre y consiguió el ascenso a la LGT A, donde se ha mantenido desde entonces. “No estamos haciendo nada diferente a los demás, pero logramos trabajar con estabilidad y las decisiones no son solo de la directiva, sino también de los deportistas que deciden quedarse y competir aquí. Por eso nos gustaría que la bandera del sábado no sea el final de nada, sino una etapa más”, argumenta. Una etapa en la que el Club do Mar Bueu-Teccarsa no ha descuidado su cantera y el mejor ejemplo son los éxitos de los últimos años con los bateles.

La trainera bueuesa parece firmemente asentada en la segunda plaza de la LGT A, a solo un punto de Samertolaméu y con diez de ventaja sobre Cabo y Mecos. El sábado fue capaz de romper la hegemonía de Meira y el domingo “A Terca” ganó con apuros, muy exigida por la “Maruxía” de Bueu.

En este escenario es muy posible que el club reciba una invitación para la regata clasificatoria de La Concha y que pueda meterse incluso en la fase de ascenso a la ACT. “Eso sí que sería histórico para el club porque nunca llegó hasta ahí”, sentencia Manuel Juncal.