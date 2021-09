La “Armada” de O Morrazo vuelve de vacío desde Euskadi

La “Armada” de O Morrazo regresa con honor desde Euskadi, pero sin el sabor del triunfo en la fase de ascenso a la ACT. Tirán Pereira consumó ayer su descenso después de una temporada que se le hizo demasiado larga y Samertolaméu Oversea se vio superada por Kaiku, que ayer remaba en casa y se alzó con el triunfo. Bueu Teccarsa volvió a cumplir y poco más se le puede pedir a una tripulación llena de juventud y que acudía por primera vez a una cita de este nivel. Al final las dos plazas que había en juego para formar parte de la ACT la próxima temporada fueron para las dos traineras vascas: Getaria y Kaiku.

La segunda jornada se disputó en la ría de Portugalete, de nuevo en estilo contrarreloj. La afición de Moaña y Bueu se dejó sentir y llenó de color los alrededores. Las opciones de que O Morrazo contase con representación en la Liga Eusko Label en 2022 pasaban fundamentalmente por Meira. Las posibilidades reales de Tirán eran mínimas y necesitaba una carambola prácticamente imposible.

Meira partía con medio segundo de ventaja con respecto a Kaiku, una diferencia que enseguida se vio que era insuficiente. La Bizkaitarra dominó de principio a fin en “su” terreno y ya en la primera ciaboga sacaba cuatro segundos a los remeros de Dani Pérez. La buena noticia era que por lo menos Meira estaba igualada con Getaria, que ayer no mostró el dominio abrumador del sábado. Aún así, a la trainera de A Terca no le valía solo con superar a Getaria: tenía que hacerlo con al menos cuatro segundos de diferencia para recuperar la desventaja de la primera jornada.

La machada no fue posible porque en la segunda ciaboga Kaiku seguía destacada y Getaria viró dos segundos mejor que Meira. Esa diferencia aumentó hasta los cuatro segundos en la tercera y finalmente los moañeses entraron a más de cinco segundos de Kaiku y a tres de Getaria.

“Estamos fastidiados. Sabíamos que era algo que podía pasar porque teníamos poco margen, pero luchamos para que no ocurriese”, manifestaba al final de la regata el entrenador de Samertolaméu, Dani Pérez. El técnico explicaba que a diferencia de la jornada previa “tuvimos frecuencia, pero no la profundidad necesaria en la remada”.

La de este año era la décima fase de ascenso de Meira, que estuvo en la ACT en las temporadas 2009 y 2015. “El objetivo lo conseguimos, que era llegar hasta el play off. Lo que no pudimos lograr fue el resultado deseado, que era el ascenso. Me quedo con un punto de frustración porque ya son bastantes las veces que nos quedamos muy cerca”, se lamentaba Pérez. El entrenador de A Terca también confiesa que “siento una enorme deuda con la directiva, con la tripulación y con nuestra afición, que se desplazó en masa para apoyarnos”.

La decepción era también evidente en sus vecinos de Tirán Pereira. La Mar do Con luchaba por mantener la plaza ganada el año pasado y no lo consiguió. Las dos semanas de inactividad desde el final de su participación en la Liga Eusko Label hasta esta fase de ascenso pesaron mucho.

La consecuencia es que Galicia pierde una de sus plazas en la ACT, donde seguirán Cabo da Cruz y Ares. La Liga Galega de Traiñeiras (LGT) del año 2022 promete ser de nuevo muy emocionante, con Meira, Tirán y Bueu aspirando a regresar a este play off.